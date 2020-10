Ciudadanos de Cabrerizos exige al alcalde que colabore con el Procurador del Común en sus investigaciones

El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos del Ayuntamiento de Cabrerizos, Luis Óscar Bueno, exige al alcalde en funciones, Jesús Quintero, que colabore con el Procurador del Común en sus investigaciones.

Bueno explica que "hemos tenido conocimiento que el Procurador del Común ha formulado una resolución para que la Corporación municipal proceda a la reubicación total o parcial de la batería de contenedores sita en la calle Pozo de los Humos, y que ha sido motivo de quejas de una parte de los vecinos”.

Cs se sorprende de que este problema "siga sin solucionarse cuando en el pleno de mayo, este grupo hizo constar que para garantizar la igualdad de los vecinos era necesario tener unos criterios claros y definidos para la ubicación de los contenedores, ya que a nadie le gusta tenerlos al lado de su casa. No podemos entender cómo el PP votó en contra de un acuerdo tan racional, que lo único que proponía era tener unos criterios definidos y en igualdad para todos los vecinos".

Pero lo que Ciudadanos considera más grave es que el Procurador del Común haya acordado hacer pública la no colaboración en relación con el expediente de la ubicación de los dispositivos de recogida de RSU en el informe anual que se presentará en las Cortes de Castilla y León y mantener su inclusión en el Registro de Administraciones y Entidades no colaboradoras con el Procurador del Común, después de haber solicitado a este Ayuntamiento información al respecto hasta en 3 ocasiones y no obtener ninguna respuesta.

Según Luis Óscar Bueno "no nos sorprende este comportamiento, ya que la falta de colaboración y la opacidad es común en el equipo de gobierno de Quintero. Otros asuntos denunciados en su día por su falta de transparencia son: la selección de taquilleros para las piscinas, las contrataciones de personal sin el procedimiento adecuado o la falta de información a todos los grupos de la oposición en las gestiones que afectan a nuestro municipio, por poner sólo unos ejemplos recientes”.

Por todo ello, Ciudadanos considera lamentable el comportamiento del Ayuntamiento y exige que se atienda a los requerimientos del Procurador del Común y que informe sobre la siguiente pregunta: "¿De quién es la decisión de no contestar en ninguna de las tres solicitudes del Procurador del Común?"