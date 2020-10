VÍDEO | "En España, una vez controlada la primera ola, la gente salió a la calle como si ya estuviéramos curados del virus para siempre"

El doctor Miguel Marcos Martín, jefe de Unidad del Servicio de Medicina Interna del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca y profesor titular de la Facultad de Medicina de la USAL, se ha convertido en estos meses de pandemia en un verdadero tuitero de referencia sobre el Covid-19.

El doctor Marcos se enfrenta día tras día a la realidad que ha cambiado nuestras vidas desde hace meses. La pandemia de Covid-19 ha impactado sobre nosotros y sobre nuestro sistema sanitario, pero también sobre el social, económico y cultural.

En la tarde de este martes, 27 de octubre, Miguel Marcos ha matenido una conversación retransmitida a través de Youtube con la periodista Ana Hernández, dentro de las charlas que emite en estos días la asociación Alumni-USAL en sus redes sociales.

Miguel Marcos ha señalado que tenemos certezas sobre el Covid-19, pero nos falta realmente aún mucha información. "No tenemos un tratamiento eficaz y no hemos conseguido saber cómo prevenir bien el contagio. Estamos muy lejos aún de controlarlo y tenemos unas lagunas de conocimiento tremendas", ha comentado en la conversación con Ana Hernández.

Preguntado sobre la responsabilidad de los ciudadanos, el doctor Marcos ha explicado que la responsabilidad individual en España "parece que no ha sido tanta como en otros países". "Yo me sorprendo a veces cuando la gente dice: bueno, no sé que hacemos en España que no hacen en otros países. Pues basta con acercarse a Portugal y ver que tienen un concepto de la distancia social y de respetar el aforo en los sitios que no lo tenemos en España. Conozco gente que ha venido de fuera de España a nuestro país en los meses de verano y que se ha quedado sorprendida o incluso espantada de cómo hacemos en los bares, restaurantes, etcétera. Y es que en sus países, como Canadá o Japón, les dijeron que había un virus y se quedaron en sus casas lo máximo posible, y lo siguen haciendo ahora", ha comentado.

En este sentido el doctor del Hospital de Salamanca ha indicado que "en España, una vez controlada la primera ola, la gente salió a la calle como si ya estuviéramos curados del virus para siempre, y realmente no era así (...) creo que cada uno ha puesto su granito de arena, positivo o negativo, para encontramos como estamos ahora mismo".

¿Cree que no se ha escuchado la voz de los sanitarios durante estos meses?

A esta pregunta, Miguel Marcos ha afirmado que cree que sí que se ha escuchado, "pero sigue habiendo bastantes lagunas y controversia importante en algunas áreas". "Se han lanzado también muchos mensajes contradictorios. Entre la ciudadanía hay cierta sensación de desconfianza, incredulidad y movimientos negacionistas bastante fuertes. Algunos piensan que la pandemia es un invento, y esto, en el Hospital, lo vemos con sorpresa y estupefacción. No podemos creer que haya gente que piense esto a estas alturas".

"Luego hay muchas personas que sin encontrarse en posturas negacionistas consideran que esto no va con él y que la infección es leve, y nada más lejos de la realidad", ha comentado el entrevistado.

"La situación no es tan mala como en marzo pero nos estamos acercando peligrosamente", ha admitido el doctor.

Diferencias con la primera ola

"En la primera ola en el Hospital sólo veíamos los casos graves. Ahora estamos viendo casos leves, moderados y graves, con personas de distintas edades. Tenemos gente que se pone igual de mala que antes, está muriendo la gente", ha asegurado.

En cuanto a la problemática con los universitarios, el especialista sanitario ha afirmado con rotunidad que la gran mayoría de los estudiantes "lo están haciendo bien y dan muchas muestras de responsabilidad". "Pero en cuanto un porcentaje pequeño lo hace mal, se estropea todo. Los estudiantes tienen que entender que es necesaria su responsabilidad para que la pandemia no se siga propagando".