El PP de Béjar denuncia que la alcaldesa prohíbe acudir a sus concejales a los plenos y comisiones

Para el Grupo Municipal Popular esta imposición carece de validez alguna ya que la ley no permite esta prohibición y la asistencia a plenos de forma presencial está permitida en el nivel 4 de alerta sanitaria

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Béjar, denuncia la prohibición de asistir a los plenos y comisiones de forma presencial que sufren sus concejales por parte de la alcaldesa socialista, Elena Martín.

Tal y como apuntan desde la formación azul, esta acción es completamente ilegal ya, tal y como denuncian, ''la normativa que regula en Castilla y León el nivel de alarma 4, en el que nos encontramos, permite la asistencia presencial de los concejales a comisiones y plenos. Ha decidido llevar a cabo esta prohibición sin que la Ley se lo permita, de manera unilateral, sin un solo informe jurídico previo de la secretaria, y sin dictar ningún decreto, resolución o acto legal para la prohibición, sino directamente por correo electrónico.''

Esta decisión, que afecta a plenos y comisiones, ha sido comunicada vía e-mail a los afectados y tal y como apuntan los populares, en contra de sus propios compañeros de partido y de gobierno, ''que ya habían convocado de manera legal las comisiones para el próximo lunes de manera presencial (y posibilidad opcional telemática) en el Salón de Plenos.''

Asimismo, desde el Partido Popular entienden la situación actual que todo el mundo vive y la conveniencia de acudir a los plenos, las menos personas posibles. Sin embargo, lamentan que la alcaldesa no haya optado por una recomendación de no asistir en vez de una imposición y que no ''hubiese llamado a los portavoces para llegar a un acuerdo.''