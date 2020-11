Juan Pablo Gutiérrez, alcalde de Miranda del Castañar: "Nadie ha engañado a nadie, desde el inicio de legislatura se acordó la manera de trabajar"

"Estoy muy orgulloso del trabajo hecho y muy agradecido a la Diputación y a la Junta", asegura el regidor socialista, que remarca que "si me voy, lo hago por la puerta grande, dejo un pueblo sin deudas"

"Sigo siendo el alcalde de Miranda del Castañar". El socialista Juan Pablo Gutiérrez se ha mostrado muy molesto con la "filtración" de una decisión -su marcha de la Alcaldía- que parece firme, aunque el alcalde no quiere pronunciarse sobre los pasos inmediatos que apuntan a que dejará no solo la Alcaldía de Miranda, también su acta como concejal socialista de una Corporación que cuenta con cuatro ediles socialistas y tres del PP.

"Si me marcho, lo hago por la puerta grande, muy orgulloso del trabajo realizado con mis compañeros y muy agradecido a la Diputación y a los diputados de Fomento o Medio Ambiente, a la Junta y a todos los vecinos, los que me votaron y a los que no".

Unas palabras de agradecimiento -en las que no menciona al Grupo Provincial del PSOE- tras una marcha que, todo apunta, se hará efectiva las próximas semanas mediante un pleno urgente "en el que explicaré a mis vecinos las verdaderas causas de la marcha". Y se va, asegura orgulloso, "dejando un pueblo sin deudas, nada que ver con la situación que nos encontramos".

Como ha recordado Gutiérrez, desde el inicio de la nueva legislatura, en junio de 2019, quedó clara la manera de trabajar de los ediles socialistas.

"Nadie ha engañado a nadie", explicando que se realizó un acuerdo "delante de los vecinos", que repartía el trabajo de la Alcaldía, ya que Gutiérrez reside fuera de Miranda. "Yo me encargaba de realizar las gestiones en Salamanca y mi compañero Manuel González Coca y el resto de ediles se encargaban del día a día del pueblo, y funcionaba de maravilla".

Gutiérrez agradece el apoyo de Junta y Diputación. ¿Y del PSOE? "No quiero hablar más"

Gutiérrez resalta la labor "fantástica" de sus compañeros de candidatura. El alcalde apunta que delegó plenos poderes en el teniente de alcalde, Manuel González, hasta el derecho de firma "para que en Miranda hubiera un alcalde las 24 horas del día y de manera permanente, una labor que se ha cumplido a la perfección".

Y deja claro que, aunque no haya estado físicamente las 24 horas en Miranda, ha estado pendiente de todos los asuntos, reiterando la colaboración y el apoyo que ha recibido tanto de la Diputación como de la Junta. ¿Y del PSOE? "No quiero hablar más".