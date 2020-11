El coronavirus no puede con la ya tradicional larga cola del Liceo para comprar los décimos de Navidad de la USAL

Pese a que no acostumbra la USAL en los últimos años a tener mucha suerte en lo que a la Lotería de Navidad se refiere, esto no ha sido impedimento para que los salmantinos lo sigan intentando. Este año la cola ha llegado, debido a la necesidad de mantener la distancia de seguridad contra el coronavirus, desde la administración de lotería del Liceo hasta el final del Pabellón Real de la Plaza Mayor

Como manda la tradición por estas fechas, numerosos salmantinos miembros de la comunidad universitaria han hecho cola pacientemente en la plaza del Liceo en la tarde de este martes, 17 de noviembre, para hacerse con los décimos de la Universidad de Salamanca: el 92365 y el 29660.





¿El único requisito para comprarlos? presentar el carné universitario. Aunque este año se han añadido las condiciones impuestas por el Covid: llevar mascarilla y guardar paciente la distancia de seguridad, por lo que la cola ha llegado a la Plaza Mayor.





Pese a que no acostumbra la USAL en los últimos años a tener mucha suerte en lo que a la Lotería de Navidad se refiere, esto no ha sido impedimento para que los salmantinos lo sigan intentando. Por allí estaban muchos miembros del PAS. "¿Mira que si le toca a todo mi servicio y a mí no?".

