El PSOE reclama dotación presupuestaria a la Consejería de Educación para culminar la ampliación del colegio de Castellanos de Moriscos

Los socialistas llevan una moción al pleno que no fue votada, aunque advierten de la urgencia por culminar esta actuación

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Castellanos de Moriscos llevó este viernes una iniciativa al pleno en la que demandaba a la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León que incluya en los próximos presupuestos de la Comunidad la dotación presupuestaria suficiente para llevar a cabo, “como mínimo”, el desarrollo de la segunda anualidad de la tercera fase de ampliación del Centro Rural Agrupado María Moliner de la localidad.

Una iniciativa que, según el PSOE, finalmente no pudo ser votada por la negativa expresa de la secretaria de la Corporación tras calificar la propuesta como “institucional y fuera de las competencias del pleno”. Este hecho provocó la “sorpresa e indignación” de los concejales socialistas, que opinan en consecuencia que “las obras de ampliación del centro educativo del municipio no son consideradas una prioridad”. Una exigencia que, sin embargo, sí fue registrada por por los procuradores socialistas en las Cortes de Castilla y León en forma de proposición no de ley.

El portavoz del Grupo Socialista, Ángel Sánchez, recordó su presencia en una reunión con los responsables educativos de la Junta, propiciada por los procuradores del PSOE por Salamanca, para pedir información sobre la situación de las obras de ampliación del colegio, y aseguró que “la Junta no tenía previsto el desarrollo de las anualidades segunda y tercera de la tercera fase de ampliación, cuyas obras acaban de empezar”. Lo que supone, para Sánchez, “más retrasos en su finalización, en el tiempo, y en la forma a los que ya se llevan acumulados”.

Además de la necesidad de la ampliación “urgente y sin retraso del centro”, los socialistas recordaron que el colegio carece de aula de música, de biblioteca y de gimnasio, incluidas en ese proyecto de ampliación, “lo que hace mucho más imperioso que se dote de financiación para completarlo de la manera más rápida”.





El CRA María Moliner cuenta en la actualidad con 305 alumnos, de los que el 86 por ciento son del municipio de Castellanos de Moriscos, según los datos facilitados por el PSOE. El total de niños empadronados en el municipio en edad escolar es de 595, lo que supone que casi un 44 por ciento de los niños empadronados en la localidad acuden a este centro. Además hay que añadir que en las tres franjas de edad anteriores a la entrada en en el colegio hay 106 niños. “Datos y cifras que demuestran la necesidad y la urgencia para ampliar dicho centro”, concluye el Grupo Socialista.