Quince medallas para el Club Halterofilia Salamanca en el Campeonato de España Sub 15 y Sub 17

Un total de quince medallas es el premio conseguido este fin de semana en el Campeonato de España Sub 15 y Sub 17 de halterofilia celebrado en el Pabellón Deportivo “Enrique Márquez Muñoz" de San Fernando, Cádiz. Debido a las restricciones COVID en esta atípica temporada, se realizaron de forma conjunta ambos campeonatos, con un límite de participación a sólo los 100 mejores atletas del país en estas franjas de edad.

Esta edición del 2020 va a estar marcada para siempre por las circunstancias provocadas por la pandemia de la COVID-19, pero, sobre todo, por los grandes resultados de la delegación charra con los cuatro deportistas del Club Halterofilia Salamanca que se desplazaron hasta la localidad gaditana.

En categoría sub 17 y la división de 45Kg de peso corporal, Marta García Rincón se proclamaba triple Campeona de España en las tres modalidades; arrancada, dos tiempos y total olímpico. Además de todo ello, completaba su actuación con el Record de España de total olímpico, que se suma al que ya tenía ella misma en la arrancada, y la mejor marca de todas las participantes.

El resto de la delegación salmantina, todavía sub 15 todos ellos, participaba por tanto en ambas categorías de edad (sub 15 y sub 17). El primero en tomar partido fue José Francisco García Rodríguez que, debutando en Campeonato de España, se alzaba con el primer puesto en las tres modalidades en juego y las dos categorías, cerrando así una magnífica actuación con 6 medallas de oro en la división de 102 Kg de peso corporal.

La tercera de nuestras representantes fue Ayla Camila Castro, que con algún pequeño problema físico no pudo completar la competición a pesar de finalizar la arrancada en tercera posición en la categoría sub 15 de 71 Kg.

La actuación de la expedición salmantina la cerraba Laura García Rincón. La actual poseedora de los récords de España sub 15 de categoría 55Kg de peso corporal, se estrenaba en una nueva división, esta vez en los 59Kg, proclamándose campeona de España sub 15 en las tres modalidades (arrancada, dos tiempos y total olímpico). En categoría sub 17 también se alzaba con 3 medallas, oro en arrancada, plata en dos tiempos y oro en total olímpico. Además, Laura se subía al pódium de las tres mejores marcas de todas las participantes, con la segunda mejor marca sub 15 y la tercera mejor marca sub 17.