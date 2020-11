Situación crítica y ruinosa para los productores de porcino blanco: Los tostones, de 41 euros de hace un año a 17 actuales

La situación que arrastra el sector productor de porcino blanco destinado a tostones es "crítica". Así lo denuncia UPA Salamanca, que explica que el precio se ha hundido desde marzo, teniendo unas cotización inferiores al 50% de lo que valían en 2019. La OPA pone como ejemplo que, en la semana del 23 al 30 de noviembre del año pasado, el precio era de 36 euros (tostón de 4-6 kg), que se incrementó hasta los 41 euros en la lonja de ese lunes. El precio de esta semana pasada (a falta de la cotización de hoy) "es de unos ridículos 17 euros".

UPA señala que ha venido denunciando desde la declaración de la pandemia que sector, que se quedó sin mercado tras el cierre del canal Horeca, al igual que el lechazo, "pero en contra de lo que las administración hicieron con el lechazo, el tostón no ha tenido ninguna ayuda específica para amparar la ruina de este sector, salvo entrar en el reparto de los 8,5 millones de la línea del PDR, a la que no le llegaran más que unas migajas, insuficientes para las pérdidas sufridas y que sufrirán, dado que con la incertidumbre de la situación, cierres de hostelería etc, no se le ve el final del túnel".

Asimismo, destaca que el periodo que va desde mediados de noviembre, hasta pasados Reyes, por el incremento de los precios de este producto en las fechas navideñas, "los productores facturan hasta 1/3 de los ingresos anuales, pero este año, tras el cierre de la restauración, la incertidumbre y el que los consumidores no sepan si se pueden celebrar las navidades y con cuántas personas, está terminando de dar la puntilla al sector".

A la ruina del sector del tostón en Salamanca también ayuda la "inexplicable cotización que semana tras semana fija la Lonja de Salamanca, que desde que empezó la pandemia cotiza entre un 25 y un 35% más bajo respecto a la vecina lonja de Segovia".

En este sentido, la OPA se refiere a los precios marcados la última semana -del 23 al 29 de noviembre- fijando a 17 euros/tostón, mientras que la de Segovia lo tiene a 26 euros (un 35% inferior), para un cerdo de características idénticas. "Este hecho, que desde UPA ya hemos denunciado mediante carta al presidente de la Diputación, debería ser estudiado por los responsables de la Lonja, dado que está contribuyendo a la ruina de los productores que tienen fijada la venta de los tostones a la Lonja de Salamanca. Ante esta situación UPA pide una ayuda específica porque no podemos permitir su desaparición".