Lolita Flores, trasladada al hospital tras sufrir un accidente actuando

Lolita Flores sufrió un percance de salud este fin de semana que dejó a sus fans muy preocupados. Y es que la cantante de 62 años tuvo que detener un concierto y ser trasladada en ambulancia al hospital de Lorca. La artista se encontraba en plena actuación en el teatro Infanta Elena de la localidad murciana de Águilas cuando comenzó a sentirse mal y, durante el tema ‘La Fuerza del Cariño’, se vio obligada a interrumpir el concierto y pedir un médico, según informa el diario digital Mundo Deportivo.





Este domingo, la propia Lolita publicaba un vídeo en Instagram en el que ha agradecido la multitud de muestras de cariño recibidas y ha explicado cómo se encuentra y que, afortunadamente, todo ha quedado en un susto. “Hago este vídeo porque quiero daros las gracias a todos los amigos y no amigos que me habéis llamado para preguntar cómo estoy. Estoy bien, gracias a Dios”, comienza la cantante en el vídeo.

“Estas cosas les pasan a los artistas cuando no paramos, cuando vamos de un lado para otro. Hay mucho trabajo, gracias a Dios, y hay mucho que pagar también. Los viajes revientan y una no tiene 20 años… sobre todo, después del confinamiento. Hay que volver a coger fuerzas”, continúa Lolita, dando a entender que su percance de salud se debió a la intensidad de su trabajo y al agotamiento.

Asimismo, la artista quiso dar las gracias también a la localidad de Águilas, a la alcaldesa y al gerente del teatro, por cómo respondieron a pesar de que tuvo que cancelar el concierto. “No me gusta suspender funciones a no ser que sea algo grave, como en este caso”, aseguraba la cantante en el clip compartido. “No es grave para morirme, pero bueno el corazoncito que tengo ayer latía de otra manera y eso es algo que no tiene importancia, pero que se tendrá que mirar”, añadía Lolita, desvelando el motivo por el que se encontró mal durante su actuación.

Tras agradecer también los cuidados recibidos en el hospital de Lorca, la cantante finalizaba el vídeo con un mensaje de tranquilidad: “Deciros que gracias de todo corazón, que estoy bien, que vais a tener Lolita para rato, que simplemente son muchos viajes, muchas horas de tren, de coche, y que una ya no está mucho para estos trotes pero que vamos, que hay Lolita para rato. Lo único que tengo que hacer es estar en mi casa una semana cogiendo fuerzas y otra vez a la batalla. Que una es guerrera, que os quiero, y muchas gracias”.