El Altar del Holocausto presenta este viernes en el CAEM su último trabajo, 'Trinidad'

El Altar del Holocausto presentará su cuarto disco, 'Trinidad', este viernes en el Centro de las Artes Escénicas y de la Música de Salamanca, dos años después de su último concierto.

Desde las tablas del escenario más pequeño a los escenarios más grandes, El Altar del Holocausto llevan casi una década redefiniendo el sonido y la actitud del rock instrumental, fieles a su estilo y a su mensaje, inasequibles al desaliento y a las modas, impecables en el estudio, y demoledores en directo. Convirtiéndose en una de las bandas europeas referentes dentro de la música Instrumental.

Hasta la fecha, han realizado más de 300 conciertos en toda España, Portugal y Francia, lo que les ha convertido en una referencia en la música postrock Europea.

Han llegado a compartir escenario con algunas de las bandas más importantes del panorama internacional como God Is An Astronaut, Mono, Red Fang, Oathbreaker, My Sleeping Karma, Toundra, Hamlet... y presentar su música en decenas de festivales algunos tan importantes como Download Festival, Tsunami Xixón, Resurrection Fest, Woodrock, Dimetalfest, GetMAD!, WolFest, Stonefest, Z!Live...