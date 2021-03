​El peligro de la expansión de los pisos turísticos en Salamanca: más del 60% están ubicados en la zona centro

La opción de alquilar un piso turístico ha ganado enteros durante los últimos años entre las personas que deciden pasar unos días de vacaciones en una ciudad. No en vano en muchas ocasiones se tratan de alojamientos perfectamente preparados, muy cuidados en la estética y, sobre todo, sustancialmente más baratos que las habitaciones de hoteles al uso. Esta alternativa vacacional triunfa especialmente entre los más jóvenes, que encuentran las viviendas de uso turístico (VUT) una alternativa asequible para sus bolsillos y que les dota de una libertad que no puede ofrecerle la seriedad y rigidez normativa de los hoteles.

En consecuencia, dichos alejamientos y su gran demanda se han convertido en una vía de negocio que grandes y pequeños propietarios no han dejado escapar. Asimismo, no todo es miel sobre hojuelas, puesto que el boom de los VUT ha traído consigo una serie de problemas asociados: gentrificación de las zonas centro de las ciudades turísticas, aumento del precio del alquiler (ya de por sí elevado por la caída experimentada por el mercado inmobiliario) y problemas con vecinos y residentes ante el trajín que conlleva tener un pequeño hotel en tu edificio…

2 de cada 3 pisos se encuentran en el centro

La ciudad de Salamanca cuenta en estos momentos con 275 viviendas de uso turístico con más de 1.300 plazas asociadas, de acuerdo con el registro de apartamentos turísticos de la Junta de Castilla y León. Asimismo, y dado que el negocio es más que rentable, hay varios proyectos en desarrollo, entre los que se encuentran varios de edificios que se están construyendo o rehabilitando para emplearlos en su totalidad como VUT.

¿Son muchos? ¿Pocos? Es difícil de dictaminar, aunque desde el grupo de Podemos en el Ayuntamiento, representado a través de su única concejala, Carmen Díez, consideran que “en el centro ya no deberían permitirse más licencias”. El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Salamanca está trabajando para actualizar la ordenanza que regula estas viviendas, pero desde Podemos critican “que no se esté haciendo nada para poner límite a la expansión de las VUT, especialmente en el centro de la ciudad”.

Edificio en la calle Calle Azafranal dedicado a pisos turísticos

Lo cierto es que los pisos turísticos ya son una china en el zapato de muchas capitales europeas, que han visto como la situación se les iba de las manos y el centro de la ciudad -así como muchos barrios y zonas emblemáticas donde antes se desarrollaba una vida normal- se ha convertido en un espacio lúdico para los turistas. Y es que con los turistas llega asociada la gentrificación, esa palabreja de origen inglés de muchos significados y que en este caso alude a la desaparición de negocios y vecinos oriundos de la zona en favor de franquicias y espacios dedicados a la explotación del negocio turístico.

Ahora mismo, de acuerdo con los últimos datos de la Junta de Castilla y León recopilados por Podemos Salamanca, en la ciudad más del 60% de los pisos de uso turístico se encuentran en la zona conocida como la “almendra”, la cual hace alusión a la zona centro de la ciudad (Plaza Mayor, Paseo de Carmelitas, San Vicente, Alamedilla, Avenida Mirat…). Asimismo, de las 1.300 plazas (en números redondos) que se ofertan en las VUT de la ciudad, 668 se ubican en esta zona, la mitad del total. En la misma Plaza Mayor hay 9 viviendas dedicadas a estos menesteres con una capacidad para 45 turistas.

La concejala de Podemos, Carmen Díaz, considera que esta situación es “como si el centro de la ciudad soportase seis hoteles con cien plazas cada uno”. En este mismo sentido, la edil de la formación morada también pone el foco en los edificios que también se reparten por el centro de la ciudad dedicados en exclusiva a albergar apartamentos turísticos.

El modelo se expande: 11 edificios se dedican en exclusiva a este negocio

Este es el caso de 11 inmuebles que en la actualidad se encuentran en funcionamiento o en proceso de rehabilitación para dedicar la totalidad de su estructura al negocio de las VUT. Este es el listado y su ubicación:

Calle Pozo Amarillo, 10 (encima de la joyería Terrones). En funcionamiento

Calle Ramón y Cajal, 15-17. Edificio Fundación Inés Luna Terrero. En rehabilitación

Calle Rúa Mayor, 19 (antigua cafetería Rayuela). Autorizada su demolición, excepto la fachada, y con proyecto de rehabilitación ya aprobado.

Calle Novohombre. En el solar donde se ubicaba el antiguo horno de Marsans. Derribado

Plaza Poeta Iglesias. Al lado de la Farmacia de Estella Hoyos. En rehabilitación.

Calle Prior 19. Autorizada intervención.

Calle Crespo Rascón 15-17. En funcionamiento

Calle Bordadores 4.

Calle Veracruz 1. Junto a la iglesia de San Millán. Convertido en alojamientos turísticos.

Plaza de San Juan Bautista 7. Prevista la construcción de un nuevo edificio que acoja cinco apartamentos turísticos.

Calle Azafranal 11. Encima de la papelería Cervantes.





La propiedad de los inmuebles, una incógnita

Conocer la propiedad de los inmuebles es algo más complicado, ya que en el registro de apartamentos turísticos aparecen emails y números de contacto asociados a las VUT en cuestión, pero no necesariamente tienen por qué ser los propietarios del alojamiento, puesto que en muchos casos esta gestión es realizada por empresas especializadas o autónomo cuya labor es servir de enlace con los huéspedes y el mantenimiento de la vivienda.

Así, acudiendo al documento de la Junta es fácil reconocer direcciones de correos electrónicos que hacen suponer que la persona que está detrás del email es el propietario del piso, pero en otros es más complicado asociar vivienda con propiedad. Como en el caso de “Salamanca Luxury Plaza”, cuyo correo y número de contacto viene asociado a tres pisos turísticos. Esta empresa gestiona tres apartamentos turísticos de lujo ubicados en la misma Plaza Mayor de Salamanca.

Otro caso es el de “Be Salamanca”, otra empresa que se encarga de gestionar cerca de diez viviendas de uso turístico en la ciudad y que, al igual que el anterior ejemplo, dispone de página web y todo un soporte digital que da cuenta de que se trata de compañías especializadas en la gestión de estos pisos.

Empresas que deberían estar bajo el foco de los hoteles, según Podemos Salamanca. La concejala Carmen Díez no acaba de entender “la pasividad de los propietarios de hoteles” frente a estos modelos de negocio, ya que a su juicio “se benefician de la misma actividad económica, solo que pagando muchos menos impuestos y soportando unas exigencias mucho más laxas por parte de la administración”.

Dividir la ciudad en zonas según la saturación de pisos turísticos

El Ayuntamiento trabaja en una nueva ordenanza que regule de forma más exhaustiva las VUT, de forma que la nueva norma sea actualizada en función de las nuevas necesidades de los huéspedes. Sin embargo, desde Podemos Salamanca afirman que el equipo de Gobierno no parece tener intención de limitar la presencia de los apartamentos turísticos en el centro de Salamanca y consideran que se necesita una regulación “mucho más ambiciosa” sobre una cuestión que cada día gana más peso en la economía y el día a día de la ciudad. Actualmente, dentro de la organización urbanística de Salamanca no hay nada que ponga límite a la creación de todas las viviendas de uso turístico que se desee.

Lo primero que propone la formación morada de cara a la nueva ordenanza es “un censo de plazas turísticas” que permita conocer qué zonas de la urbe presentan una mayor saturación de VUT y, a continuación, ejecutar un plan de zonificación. Esta medida -adoptada por los Consistorios de ciudades como Bilbao, San Sebastián, Madrid, Barcelona o Palma- establece diversas zonas dentro del municipio en cada una de las cuales la implantación de VUT tiene distinta intensidad.

Edificio dedicado a pisos turísticos en calle Pozo Amarillo

Esa zonificación contaría con tres niveles (A, B y C). La zona alta (A) no admitiría la apertura de más VUT al encontrarse saturada; la zona de alta demanda (B) permitiría ciertas autorizaciones, pero de forma muy excepcional y hasta la cobertura de la saturación planeada para la zona; la zona C es en la que mayor posibilidad habría de incrementar la oferta de alojamientos turísticos dada su bajo nivel de saturación.

Si bien es cierto que el sector turístico no vive su momento de mayor auge debido a la pandemia que asola todo el planeta, se espera que según aumente el ritmo de pinchazos de la vacuna contra el coronavirus se vaya retomando el pulso a la actividad turística. Para entonces muchos de los edificios dedicados a apartamentos de uso turístico estarán en funcionamiento y Salamanca tendrá una mayor capacidad para albergar a visitantes que decidan hospedarse en el centro de la ciudad. Para entonces se espera que el municipio disponga de una nueva ordenanza, que ponga coto o no a la expansión de este modelo de negocio solo depende de los gobernantes locales.

Ordenanza sobre pisos turísticos del Ayuntamiento de Salamanca









Propuestas de Podemos para limitar la expansión de los pisos turísticos