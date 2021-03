​Jorge Recio, sobre el sprint final de Perfumerías Avenida: “El objetivo es intentar dar un pasito más en la final europea y en Liga”

El presidente de Perfumerías Avenida, Jorge Recio, atiende a SALAMANCA24HORAS antes del sprint final de la competición y se muestra muy agradecido al esfuerzo de jugadores, cuerpo técnico y entrenador esta temporada. Además, explica por qué no ha pedido la Final Four en Salamanca.

Llega el momento crucial de la temporada. ¿Cómo está de ánimos y de fuerza el presidente de Perfumerías Avenida? “Los ánimos siempre tienen que ser buenos porque estamos haciendo una gran temporada. Pero los momentos difíciles, con incertidumbre de intentar recuperar a gran parte de las jugadoras. Desde la Copa de la Reina, nos están castigando bastante”.

Las jugadoras están haciendo un esfuerzo tremendo. “Es una temporada atípica. Se han retrasado muchos partidos aunque ninguno por nuestra culpa. Pero sí nos ha penalizado jugar tantos partidos en estas últimas semanas. Ahora vienen retos importantes para la Selección a nivel europeo y Juegos Olímpicos”.

Íñiguez está involucradísimo. “Desde luego. No descansa. Es lo bueno y es lo que queríamos con el cambio de entrenador. Sabemos que era muy ambicioso, que siempre quiere ir a lo máximo. Hemos vuelto a recuperar el sueño de entrar en la Final Four, aunque vamos de invitados por la categoría de los rivales. Roberto, con su intensidad diaria, ha conseguido eso y que solo hayamos perdido dos partidos en la prórroga. Es mérito suyo y del staff”.

¿Cuáles son los objetivos del club? “Es ganar los partidos. No queda otra. Por suerte o por desgracia, ahora te lo juegas todo. Queda el partido contra Girona para ser primeros, luego los cuartos, la Euroliga, luego la semifinal… todo en un mes. Hay que dar el resto. El objetivo es intentar dar un pasito más en la final europea y en Liga”.

¿Sería un fracaso quedarse en blanco este año? “Como ahora mismo no podemos contemplar esa posibilidad, prefiero decírtelo al final. Esto es deporte y a veces ganas y otras pierdes. Pero yo no planteo ningún fracaso. Por cómo se está desarrollando la temporada, para mí, independientemente del tema de la Copa, los objetivos se están cumpliendo. En mes y medio me haces otra vez la pregunta”.

Habéis acogido dos burbujas de Euroliga. ¿Cuánto dinero ha supuesto para el club? “Lo primero es la salud de las jugadoras. Nos recomendaban viajar cuanto menos mejor. En Turquía hicimos una gran burbuja y nos planteábamos soñar con estar en la Final Four. ¿Qué mejor que en Salamanca? Las burbujas tienen cosas buenas y malas porque es muy monótono estar en el hotel. En la segunda burbuja, Girona y nosotros lo pedimos. Entiendo que nos la dieron por la calidad de la primera burbuja. El factor cancha era importante porque además teníamos público. El equipo lo notó. El tema económico, que sí hemos podido recuperar algo con el público, ha sido una apuesta más para conseguir el objetivo”.

¿Y por qué no peleáis por acoger la Final Four? “Porque es complicadísimo. El tema sanitario está claro que Salamanca y España está bien. Pero plantearte una F4 sin público y llamar a las instituciones en este momento… la Comunidad y Salamanca necesitan el dinero en lo que se está invirtiendo. También hay mucha premura para contestar en una semana y era un costo muy elevado. Hemos decidido no pedirla aunque teníamos opciones reales porque no llegábamos a nivel organizativo y económico”.

Siempre os caracterizáis por ser un club que se mueve rápido en el mercado. ¿Ya ha habido movimientos también esta campaña? “Me imagino que habrá habido. No lo sé. Nosotros no paramos de trabajar. Carlos, Roberto y yo llevábamos trabajando desde que empezó la temporada. Son trabajos de despacho y luego se plasmará en fichajes y renovaciones. Nuestro objetivo es mantener el máximo número de jugadoras con contrato porque son muy jóvenes. También miramos fichajes. Es un trabajo que ya saldrá porque estamos disputando algo muy importante y no podemos descentrarnos hacia fuera”.