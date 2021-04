Preguntas y respuestas de la vacunación masiva en Salamanca

¿Dónde se realiza la vacunación masiva en Salamanca?



En el Multiusos Sánchez Paraíso, pabellón municipal situado en la avenida de los Cipreses de Salamanca.

¿Cuándo comienza?

Oficalmente arranca el jueves 8 de abril. Atención Primaria espera vacunar a 3.900 personas este día. Este miércoles, 7 de abril, tendrá lugar una prueba piloto para comprobar que está todo preparado y funcionando en orden. A esta prueba están citadas entre 600 y 700 personas mayores de 80 años, todas ellas mutualistas mayores de 80 años de MUFACE, MUGEJU e ISFAS. Estas personas ya cuentan con cita previa que les ha sido confirmada por teléfono.

¿Quién debe acudir a la jornada de vacunación del jueves?

Deben acudir personas mayores de 80 años nacidas entre 1932 y 1937 con tarjeta sanitaria de las zonas básicas de salud de Salamanca capital y Zona Básica de Salud de Periurbana Norte (incluidos mutualistas y desplazados).

El horario en el que deben acudir se detalla a continuación:

- De 10:00 a 10:35 horas: personas nacidas entre enero y junio de 1932.

- De 10:35 a 11:10 horas: personas nacidas entre julio y diciembre de 1932.

- De 11:10 a 11:50 horas: personas nacidas entre enero y junio de 1933.

- De 11:50 a 12:30 horas: personas nacidas entre julio y diciembre de 1933.

- De 12:30 a 13:15 horas: personas nacidas entre enero y junio de 1934.

- De 13:15 a 14:00 horas: personas nacidas entre julio y diciembre de 1934.

- De 15:00 a 15:55 horas: personas nacidas entre enero y junio de 1935.

- De 15:55 a 16:45 horas: personas nacidas entre julio y diciembre de 1935.

- De 16:45 a 17:45 horas: personas nacidas entre enero y junio de 1936.

- De 17:45 a 18:50 horas: personas nacidas entre julio y diciembre de 1936.

- De 18:50 a 20:00 horas: personas nacidas entre enero y junio de 1937.

¿Quién debe acudir a la jornada de vacunación del viernes?

Deben acudir personas mayores de 80 años nacidas entre 1937 y 1941 con tarjeta sanitaria de las zonas básicas de salud de Salamanca capital y Zona Básica de Salud de Periurbana Norte (incluidos mutualistas y desplazados).

El horario en el que deben acudir se detalla a continuación:

- De 10:00 a 10:50 horas: personas nacidas entre julio y diciembre de 1937.

- De 10:50 a 11:50 horas: personas nacidas entre enero y junio de 1938.

- De 11:50 a 12:40 horas: personas nacidas entre julio y diciembre de 1938.

- De 12:50 a 13:25 horas: personas nacidas entre enero y mayo de 1939.

- De 13:25 a 14:00 horas: personas nacidas entre junio y octubre de 1939.

- De 15:00 a 15:20 horas: personas nacidas entre noviembre y diciembre de 1939.

- De 15:20 a 17:35 horas: personas nacidas entre enero y junio de 1940.

- De 17:35 a 18:45 horas: personas nacidas entre julio y diciembre de 1940.

- De 18:45 a 19:05 horas: personas nacidas entre enero y julio de 1941.

-De 19:05 a 20:00 horas: personas nacidas entre julio y diciembre de 1941.

Tengo esa edad. ¿Debo acudir o esperar en casa a que me llamen?

Debe acudir porque por en esta primera etapa no le van a llamar. Atención Primaria no tiene capacidad suficiente para hacer miles de llamadas para citar a los salmantinos. Las franjas de edad y los horarios serán transmitidos a través de los medios de comunicación de la ciudad desde esta semana en adelante. ¡Esté atento a los medios de comunicación!

¿Y si no puedo acudir en esas citas?

No llame por teléfono a ningún sitio. Habrá una "repesca" y nuevos llamamientos en una segunda etapa próximamente.

¿Qué debo llevar a la vacunación?

Debe llevar la tarjeta sanitaria de Sacyl o en su defecto el DNI, su tarjeta de Mutualista o su tarjeta de desplazamiento.

Soy alérgico, ¿puedo ir igualmente a vacunarme?

Sí, puede y debe. Eso sí, debe indicarle allí a los profesionales sanitarios las alergias que tiene.

Tengo síntomas de COVID, ¿debo ir?

No. No acuda si tiene síntomas o está en cuarentena por contacto estrecho.

¿Cómo accedo al interior del Multiusos?

La organización ha preparado cinco puntos o filas de acceso en las escaleras principales de acceso al edificio. Además, hay una fila adicional para personas con movilidad reducida. En función de la fecha de nacimiento, las personas que vayan a vacunarse tendrán asignada una de estas entradas.

Una vez dentro del pabellón, habrá 20 líneas de vacunación, con un administrativo y dos enfermeros en cada una de ellas. Allí se tomarán los datos a las personas, que deben aportar su DNI y su tarjeta sanitaria, y se les administrará la dosis.

¿Puedo colarme en la fila que yo quiera?

No, porque si comprueban que no está colocado en la fila correcta, no le vacunarán. Sólo es cuestión de leer los carteles que están a la entrada, en las escaleras del Multiusos.

¿Me vacunarán antes si me presento el primero?

Rotundamente no. Sólo le van a vacunar a la hora en la que corresponde su franja de edad.

¿Y después de vacunarme?













Una vez vacunados, permanecerá en una zona habilitada en el centro del pabellón, con alrededor de 200 asientos, y esperará el tiempo necesario (entre 10 y 15 minutos) para comprobar que no se producen reacciones adversas. Pasado ese tiempo, podrá marcharse por las salidas habilitadas.

Acabo de pasar el COVID. ¿Debo ir?

No. No deben vacunarse las personas que hayan pasado el COVID-19 en los últimos seis meses. Tampoco las personas que tengan antecedentes de trasplantes, diálisis o enfermedades oncológicas en tratamiento activo.