​Dos jóvenes italianos, detenidos después de empujar e insultar a un agente de Policía Nacional en Varillas

Dos jóvenes de nacionalidad italiana han sido detenidos en la tarde de este martes, 6 de abril, por la Policía Local de Salamanca después de que ambos insultaran y empujaran a un agente de la Policía Nacional en la zona de la calle Varillas.

Todo comenzó cuando este agente, que no estaba de servicio, le recriminó a unas chicas que no estaban usando la mascarilla en torno a las 20:45 horas. El hombre les advirtió que se las pusieran, algo que no fue del agrado de las jóvenes. Tampoco de unos chicos de nacionalidad italiana que estaban allí y que pasaron a increpar al agente hasta el punto de llegar a empujarle y a insultarle.

Justo en ese momento, una patrulla de la Policía Local circulaba por Gran Vía dentro de sus labores de vigilancia y protección habituales. A la altura de la plaza de San Julián, unos viandantes les han parado, alertándoles de lo que estaba ocurriendo a escasos metros de allí.

Rápidamente, los agentes se han desplazado hasta la zona de Varillas, donde se han encontrado con un tumulto que podía desembocar en pelea. Allí, el agente del CNP (Cuerpo Nacional de Policía) se ha identificado como tal y, tras relatarles lo ocurrido, les ha instado a la detención de los dos jóvenes italianos.

Los agentes municipales han procedido, tras levantar parte, a su identificación y detención. Los dos jóvenes han sido trasladados a dependencias municipales, donde aún continúan.