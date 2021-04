Olga Moreno habla en 'Supervivientes' del documental de Rocío Carrasco

Mucho se está hablando del documental de Rocío Carrasco y también de la actitud que Antonio David Flores está teniendo ante el discurso de su exmujer. Mientras, en España sigue el revuelo mediático por dicho formato en televisión y Olga Moreno ya está en Honduras lista para dar todo de sí en 'Supervivientes'.

Hoy, David Valldeperas ha confesado en directo, en 'Sálvame Diario', que: "Por primera vez Olga Moreno se ha sincerado con algunos de sus compañeros de Supervivientes y habla de la situación en la que se encuentra la familia y sus hijos". Algo que era muy esperado y que pensábamos que no iba a suceder tan pronto, pero parece que la mujer de Antonio David se ha sentido cómoda y ha hablado sin tapujos de su familia.

Además, Belén Esteban también ha desvelado cómo fue la última conversación que tuvo con la futura concursante de 'Supervivientes' antes de irse a Honduras: "Ella estaba muy preocupada por David, Rocío y su hija. Ella llegó un momento en el que ella no sabía qué hacer, no sabía si irse. Yo la aconsejé que se fuera, pero ella me mandó un audio, que me dio mucha pena. Le dije que se marchara y que no pensara, pero me dijo que eso iba a ser imposible".