​Mujeres mayores salmantinas ‘ganchillean’ el mobiliario urbano de la ciudad

‘Ganchillenado’ es el nombre de la iniciativa que surgió en el mes de marzo de 2020, en plena pandemia, al darse cuenta desde ASECAL la soledad que vivían la mayoría de las mujeres mayores.



Así, desde la asociación, vieron la necesidad de seguir en contacto con ellas y cubrir las necesidades que les demandaban. Una de ellas, y un gusto compartido, era hacer ganchillo, así que desde ASECAL decidieron llevarles lanas de colores y agujas de gancho, para poder hacer cuadrados de colores.

Se pusieron manos a la obra y pronto se presentó noviembre. En este mes pudieron volver a ASECAL con las medidas sanitarias pertinentes, y aquí han seguido haciendo ganchillo.

Su trabajo ha obtenido una recompensa que será visible para el resto de vecinos: han transformado el mobiliario urbano dándole un colorido especial y muy creativo.

Esta ha sido una labor, callada, anónima y entusiasta, apuntan desde la asociación, por parte de este grupo de mujeres mayores. “Ellas siguen pensando y creyendo en la calle como un lugar de encuentro y participación”.



Estas mujeres son : Rosalía, Rosa, Mercedes, Aurelia, Pepi, Anita, Mª Sol, Eugenia, Ana Mª, Acobina, Tita, Ana María C., Magui, Berna, por su trabajo y ellas os invitan a que deis una vuelta por la C/ Plateros, C/ Emigdio de la Riva y aledaños, para contemplar sus creaciones.