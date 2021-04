​Unionistas, a cuatro puntos del playoff de ascenso a Segunda

No ha arrancado bien Unionistas la segunda fase. Los blanquinegros no han sumado y no han marcado, pero les restan cuatro partidos ilusionantes para intentar una machada histórica.



En la segunda jornada, el Burgos dejó clara su supremacía con el 2-0 frente a Unionistas en El Plantío y aventaja al segundo clasificado en siete puntos. Ese rival es, precisamente, el filial del Real Valladolid que ganó en el descuento, con un penalti inexistente, al Zamora. La Cultural, que cayó en casa ante el Celta B (0-3), cierra los equipos que entrarían en el playoff de ascenso.

Unionistas tiene la oportunidad de engancharse a la zona caliente este sábado. Los de Hernán Pérez reciben el sábado, a las cuatro de la tarde en el Reina Sofía, al Valladolid Promesas. Se trata de un partido clave: la victoria metería de lleno en la pelea a los salmantinos, mientras que la derrota les dejaría prácticamente KO.