​La Policía desaloja el Puente Romano después de que el Lunes de Aguas dejara paso numerosos botellones

Desde primera hora de la mañana, varios grupos de personas, especialmente jóvenes, iban llegando al Puente Romano prestos y dispuestos para celebrar el Lunes de Aguas. Una afluencia que se ha mantenido constante a lo largo de toda la tarde hasta tal punto de que la zona comenzaba a recordar a la de años anteriores.



Sin embargo, y aunque en su gran mayoría, los allí presentes estaban cumpliendo las medidas de seguridad, tal y como ha ocurrido durante toda la jornada, cuando unos pocos han empezado a saltárselas y a juntarse con otros grupos sin mascarilla para comenzar un gran botellón es cuando se ha decidido actuar.

Por ese motivo, la Policía Local ha comenzado a desalojar lo que de facto eran botellones que se estaban celebrando en el Puente Romano y sus alrededores. Una decisión que se ha tomado para evitar que los allí presentes terminaran juntándose en grandes aglomeraciones, tal y como estaba pasando a última hora de la tarde, donde poco a poco los grupos se iban entremezclando y la distancia de seguridad dejaba de existir.

Y es que los agentes han podido comprobar que hornazos había pocos, y que básicamente se estaba celebrando un gran botellón. Por ese motivo, han ido grupo por grupo instándoles a recoger, desechar la basura en los contenedores habilitados para ello y a que marchasen, advirtiéndoles de que si no cumplían la orden se verían sancionados.

De hecho, todavía algunos de los jóvenes que eran invitados a recoger sus cosas y marcharse cuestionaba a la Policía Local el porqué de esta medida, recibiendo la respuesta de que no se estaban cumpliendo las medidas de seguridad y que, además, beber alcohol en la vía pública no está permitido. Cabe recordar que, en años anteriores, sí que se permitía y se tenía cierta manga ancha con los botellones, si bien no había una situación de pandemia.

Este desalojo de botellones incluso ha podido verse en directo por televisión, ya que ‘España Directo’ estaba justo dando cobertura mediática a la tradicional fiesta del Lunes de Aguas. Puede que unos pocos terminen ensuciando la imagen de toda una sociedad salmantina que sí ha festejado esta fecha con responsabilidad.

Finalmente, y con motivo de ir aproximándose el toque de queda, los agentes, junto a la Policía Nacional, han terminado desalojando toda la zona, puesto que, como bien han relatado testigos presenciales y ha comprobado este medio en directo, la fiesta del Lunes de Aguas había dado paso a un gran botellón.