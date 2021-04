El concejal socialista de Villoria, sin mascarilla en una fiesta, pide perdón: "Me arrepiento, no volverá a suceder"

El concejal socialista en el Ayuntamiento de Villoria, Jorge Carrasco, ha pedido perdón después de participar en una fiesta sin mascarilla, donde no se cumplieron las medidas sanitaria en marcha para frenar la pandemia del COVID.

El edil ha manifestado en redes que, "como vecino y cargo que tengo en el Ayuntamiento de Villoria, quiero mostrar mi arrepentimiento. Pido disculpas por mi participación en actos que han puesto en peligro la salud de otras personas en este tiempo de pandemia, sin tener en consideración a las que ya lo han sufrido y lo están sufriendo".

Jorge Carrasco asegura que, llevado por su juventud, "he cometido una imprudencia de la que no me siento nada orgulloso, me arrepiento y asumo mi responsabilidad. Asimismo confirmo mi empeño en que no volverá a suceder".

El Ayuntamiento de Villoria ha hecho referencia a la fiesta en la que participó "donde se incumplen todas las normas sanitarias, el toque de queda, y con decenas de personas bebiendo y bailando en un caseto con espacio reducido, sin mascarillas y sin ninguna distancia. Ya no sabemos cómo advertir que todas estas acciones, son egoistas, insolidarias y ponen en peligro a mucha personas. El problema no es que se suban fotos o vídeos en redes, el problema es que los que están en esas fiestas están jugando con la salud de sus familiares, vecinos y compañeros de trabajo o estudios".