VÍDEO | Juanma Díaz y el #YoMeCuro: El día a día de un paciente de mieloma múltiple a caballo entre Sevilla y el Hospital de Salamanca

Su nombre es Juan Manuel Díaz Rodríguez, pero todo el mundo le llama Juanma Díaz. Este sevillano de 53 años es maestro de Historia en el IES Chaves Nogales de la capital andaluza, pero desde hace un tiempo está de baja laboral, porque como él mismo ha dicho en numerosas entrevistas, "estoy ahora liado con el #YoMeCuro".

#YoMeCuro es el lema del periodista Valentín García, que se convirtió en un fenómeno en las redes sociales al relatar día a día con sinceridad y optimismo su lucha contra la enfermedad. Tras la muerte de García, Juanma Díaz ha tomado su testigo para dar voz en Internet al día a día de la lucha contra el cáncer, "a la esperanza de curarse y también a la crudeza de algunos momentos".









Y es que a Juanma Díaz le diagnosticaron en noviembre de 2017 un mieloma múltiple. Desde entonces, narra su día a día con cáncer a través de su blog www.juanmadiaz.es y las redes sociales, acumulando miles de seguidores. Su vida discurre ahora a caballo entre Sevilla y el Hospital de Salamanca, donde Juanma forma parte de un ensayo clínico del Servicio de Hematología.



Desde que hemos llegado al hospital de Salamanca y a la habitación, todo son atenciones por parte del personal de aquí: María, Isabel, Laura... Empezamos la lista#SomosImparables#yomecuro pic.twitter.com/hbDcau9nZE — Juanma Diaz (@juanmadiaz) April 12, 2021





Aunque ahora está ingresado en Salamanca para empezar el tratamiento del nuevo ensayo clínico; un primer ciclo que tiene que recibir ingresado al menos una semana para estar controlado en todo momento, Juanma va y viene de Sevilla en un taxi, junto a su mujer.



"A mí no me da miedo nombrar la palabra "cáncer". Sé que tengo uno que se llama mieloma múltiple y que de momento es incurable. Pero afortunadamente cada vez se está avanzando más y confío en poder hacer mi enfermedad crónica o poder llegar a la remisión completa. Con este tratamiento que me estoy dando ahora lo vamos a conseguir (...) De todas formas, entiendo que cada persona afronta la enfermedad como puede y como su cuerpo le pide, por lo que también entiendo a aquellas personas a las que le da miedo nombrar la palabra cáncer, pero yo lucho por intentar que la actitud sea otra, aunque influyen muchos factores: situación familiar, dolores, tratamientos duros, sentirse acompañado...", contó en una entrevista a Diario de Sevilla.

Tanto en su blog como en Twitter, Juanma ofrece su optimismo a otras personas o familiares de personas con cáncer. Además, ha publicado el libro #SomosImparables #SeguimosJuanma: Todo lo bueno de mi enfermedad, disponible en Amazon.