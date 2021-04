Silvia Domínguez antes de la Final Four: “Nos hemos ganado el derecho a que se nos tenga en cuenta”

Seis años después, Silvia Domínguez regresa a una Final Four de Euroliga. Y la ilusión que desprende no puede ser mayor, como ella misma reconoce. Y es que la capitana de Perfumerías Avenida reconocía que regresar a la final a cuatro del máximo torneo continental era su mayor ilusión desde que volvió al club charro, hasta el punto de que pidió proyectos competitivos en el pasado.



Eso sí, y aunque ve similitudes con la plantilla que se hizo con el torneo en 2011, especialmente en cuanto a química, sabe que la tarea será difícil porque enfrente tienen a tres de los mejores equipos del mundo. Por el momento, eso sí, Silvia sólo se centra en Sopron, aunque pide que se les tenga en cuenta.

Lesión. “Bien. Fenomenal. Un poquito mejor. He estado en tratamiento, he podido parar un poquito y entrenar para ver cómo respondía el pie, pero fenomenal. Aunque no estuviera bien, te diría que bien.”

Realidad de estar en la Final Four. “Me lo creo desde el día después de la eliminatoria. Son unos cuantos años desde que jugué la última Final Four, en 2015, y tenía ganas de poder jugar otra. Y más ilusión poder jugar con Avenida.”

Retorno a la Final Four. “Yo, todos los años que jugaba Euroliga, pensaba en tener la oportunidad de llegar. Cuando vi el grupo que nos tocaba, durísimo, pensé que iba a ser muy difícil. Cuando se convierte el torneo en burbujas y cambia el asunto, empiezo a creer en las opciones.”

¿La más inesperada? “Recuerdo la eliminatoria contra el Fenerbahce, que estuvimos a puntito… Pero las tres que he llegado con Perfumerías Avenida han sido inesperadas. Han sido un reto y una ilusión, quiero disfrutar de esto sin ponernos ningún techo. Y soñar.”

Inexperiencia de la plantilla. “Las veo como cuando me veía a mí misma en 2009. Algunas de ellas es su primer año de Euroliga y llegan a la Final Four. Otras que juegan por primera vez. Pero todas con mucha ilusión. Andrea (Vilaró) estaba nerviosa porque ya viajamos mañana. La palabra es ilusión, y ninguna presión. Sabiendo el trabajo que hemos hecho para llegar hasta aquí y el que tenemos que hacer.”

Ilusión. “Llevaba unos cuantos años sin jugar una, y piensas que igual no vuelves a jugar nunca más. Era mi ilusión, y ahora que tengo la oportunidad de jugarla, tengo que dar el 400%. Son dos partidos, y hay tres equipos enfrente que por presupuesto y por la trayectoria de los últimos años están donde están. Han estado en bastantes Final Four, tienen experiencia, pero es baloncesto y son 40 minutos. Nos hemos ganado el derecho a que se nos tenga en cuenta.”

Sensaciones. “No hemos hablado mucho de experiencias pasadas, porque son situaciones diferentes. Quizá les hablé más cuando perdimos la Copa de la sensación. En 2011 perdimos la Copa y con un equipo parecido a este, que no igual, pasó lo que pasó. Tenemos cosas por delante y hay que luchar. Pero es muy diferente la presión. Si me tengo que ir a 2011 y 2009, les hablo de disfrutar, porque es muy diferente llegar a esto. Nos ha permitido soñar y que lo disfruten o lo aprecien.”

Similitudes. “Es diferente porque las jugadoras son más jóvenes. En aquella plantilla había jugadoras que venían de estar jugando Euroliga y con retos grandes. Creo que es diferente, también teníamos jugadoras jóvenes que empezaban a despuntar… Quizá se comparta la química. Se trabaja muy bien en la pista, no ha habido ningún problema durante la temporada.”

Nervios. “Nervios no. Lo mío son ganas. Creo que después, desde que volví, de estos 5 años jugando Euroliga queriendo ganar esto. Un año que tienes que jugar Eurocup… Para mí, a nivel individual, es un premio a estos cinco años. De querer y renovar con el club pidiendo que se hiciese un proyecto más ambicioso. La verdad que no lo esperaba este año, con muchas jugadoras nuevas y jóvenes, pero todo el mundo abraza esta oportunidad.”

Sopron. “Creo que tienen un quinteto bastante potente. Todos conocéis a Milo, Gaby Williams está a un nivel espectacular… Jugadoras que están dando una intensidad brutal. Sabemos que tenemos que ser agresivas, jugar a un nivel muy alta. Hemos visto la última eliminatoria del Lyon, y quieras que no, te hace ver lo que tienes que hacer. Tenemos que ser intensas los 40 minutos y así puede que tengamos opciones de rascar la final. Pero es un equipo muy duro y muy serio.”

Final. “Te lo diré cuando pasen los 40 minutos de la semifinal. Ahora mismo me veo en el calentamiento de Sopron, no me veo más allá.”