​Roberto Íñiguez, ante el reto mayúsculo de ganar la Euroliga con Perfumerías Avenida: “Me haría feliz ver al equipo que quiero, incluso por encima del resultado”

Roberto Íñiguez ya ha logrado más de lo esperado, en un primer momento, con Perfumerías Avenida en lo que a Euroliga se refiere. Pocos se imaginaban que sería capaz de llegar a la Final Four en el primer año de esta plantilla, pero lo cierto es que el club charro afrontará su tercera experiencia europea en cuanto a final.es



El técnico azulón sabe que llegar más allá es todavía más difícil, puesto que enfrente habrá varias de las mejores plantillas de Europa. Pero lo cierto es que Íñiguez pedirá a sus jugadoras, por encima del resultado, que sean ellas mismas y que continúen con el trabajo que están realizando y que preparan cada semana, puesto que eso les dará opciones.

Sobre el parón antes de la Final Four, Roberto Íñiguez cree que ha venido bien para que las jugadoras se recuperen y, aunque no llegarán con la chispa y preparación deseada, sí que podrán competir.

Premio al mejor entrenador. “Para mí no es importante, y no me gusta ese tipo de premios, ni que se lo den a jugadoras o entrenadores. En el mundo profesional, el valor es cero, y si es en formación, el valor es muy negativo. Me pone nervioso.”

Sensaciones. “El objetivo, cuando se produjo este parón, era llegar. Era intentar que las jugadoras se recuperaran, eso lo estamos consiguiendo. Nos están viniendo bien estos días, pero no llegamos como a mí me gustaría, con la chispa y preparación, y la situación física que me gustaría.”

Lesiones. “No hay que usarlo como una excusa. Hay que hablar de la realidad. Hay que llegar para competir, y eso estaría. Hace pocos días era complicado pensar que todas iban a poder llegar.”

Preparación. “Estamos entrenando bien. Conocéis a Mavi, todo muy controlado, las cargas… Estamos intentando afilar la sierra sin romperla, sin talar muchos árboles. Buscando el equilibrio de progresar, sin abusar de nadie, hay jugadoras que están en ese puntito límite.”

Sopron. “Para mí es más asequible que Fenerbahce o Ekaterimburgo. Pero eso no quiere decir que sea sencillo. Pero los otros dos son pesos pesados, los dos mejores equipos de Europa con las mejores jugadoras del mundo. Tenemos algo más de opciones.

Rival. “Jugadoras acostumbradas a estos partidos, que las han vivido, equipo muy sólido, que juega sólido 40 minutos y que mantiene la concentración y el foco los 40 minutos. En eso sigue con la esencia que intenté inculcar de trabajo y solidez. Tienen otras cosas nuevas, del nuevo staff, en positivo.”

Experiencia en Euroliga. “Conocéis muchas jugadoras. Jugadoras más expertas que nosotros. Somos el equipo más joven de Euroliga y con solo una jugadora de experiencia (Silvia Domínguez).”

Estudio del rival. “Tenemos que estudiar bien, como hacemos siempre. Las fortalezas, alguna debilidad pero sin abusar ni obsesionar a las jugadoras. Encontrando el equilibrio de seguir siendo nosotras.”

Parón antes de Final Four. “Creo que no competir nos ha venido muy bien, de verdad. El estrés competitivo no nos hubiera hecho preparar la semi como tocaba ni nos hubiera dejado hacer ese trabajo de recuperar a las tocadas. No al 100%, pero que lleguen. Y creo que la Final Four nos va a venir muy bien de cara al final de liga.”

Plano mental. “Las veo muy bien. Como un grupo de amigas que tienen ilusión. Espero que no les afecte a lo que se tienen que enfrentar.”

Cómo se prepara a las jugadoras. “Es verdad que puedes decir a las jugadoras lo que se pueden encontrar, pero cada una es de su padre y de su madre. Lo que quiero trasmitirles cada día es que no quiero que no seamos nosotras, porque esa es la mayor frustración que podemos tener. Independientemente de ganar o perder, tenemos que tener identidad. Si perdemos, la peor frustración es no haber sido tú. Ser nosotras es lo que nos va a hacer competir.”

Idea de competición. “Yo tengo fe ciega en el equipo, pero Sopron es un buen equipo también. Estamos en la final con los mejores equipos de Europa en la mejor competición. Tenemos que creer y pensar que lo hemos preparado bien, y ser el equipo que somos.”

Entrenadores españoles en Final Four. “Señal que hay un buen trabajo, buena cultura, que absorbemos cosas de nuestros mayores… España es una potencia en baloncesto femenino y masculino. Las tres últimas Final Four han estado repletas de entrenadores españoles. Es la consecuencia de un buen trabajo. Es la mezcla de muchas cosas, y hemos tenido buenos maestros.”

Proceso. “El año de Oremburg fue inesperado. El año de Sopron, quemé muy rápido las etapas que esperaba más lentas. En Salamanca estamos en un proceso, en un proyecto. Hemos llegado a la Final Four, veremos lo que podemos hacer. Pero me gustaría que este proyecto siguiese.”

Trabajo. “Independientemente de tener éxitos o fracasos, que es una línea muy fina, el trabajo es el mismo. Nuestro trabajo y proyecto debe seguir igual, con el equipo joven, con la progresión que podemos tener, y en esto me gustaría no cansarme. Aunque consiguiéramos un éxito, que no sea el techo. Lo más importante es el trabajo que tenemos que hacer.”

Valor llegar a la Final Four. “Es como el premio que me han dado. Yo valoro a mis jugadoras, mi staff y mi club, y la gente que estáis día a día siguiendo al equipo. El resto me importa poco. No es que no le conceda valor al premio, pero lo auténtico es la conexión con las jugadoras y el trabajo que hacen día a día. Cuando siento que las cosas no se han hecho bien un día, soy un pesado.”

Identidad del equipo. “¿Qué me haría feliz? Ver el equipo que quiero ver, con identidad, jugando 40 minutos valientes. Y ya está. Por encima incluso del resultado. Evidentemente ganar te da un punto de alegría porque haces feliz a la gente, y me gustaría por ellas, que puedan jugar una final de Euroliga contra las mejores del mundo. Pero priorizo lo otro, porque es lo que nos va a dar la opción de jugar la final.”

Soñar con la final. “No me lo he imaginado. Estoy centrado en el primer partido. Pero que tenga en la cabeza lo que haría si jugamos una final según el rival, claro que sí, porque es mi trabajo. Pero no le he hablado a las jugadoras, son cosas de entrenador. El foco tiene que ser la semi, como hemos hecho siempre.”

Qué destacas del rival. “La solidez. Es un equipo muy sólido, que no se resquebraja, que saben aumentar la intensidad cuando lo necesitan. Y que tienen mucho talento para castigar. Milo está mejor que nunca, y cuando está físicamente bien es muy peligrosa. Y jugadoras que ya han vivido una Final Four y la van a vivir con naturalidad.”