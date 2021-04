​Javi H, entre la 'morriña' por volver a jugar en casa y la idea de continuar en el extranjero

El atacante Javi H ha finalizado la temporada en la Superliga India. El charro ha militado en las filas del ATK Mohun Bagan y, a pesar de sufrir una lesión y perderse varios partidos, contribuyó a su equipo con un gol y una asistencia para lograr el subcampeonato.



¿Cómo has transcurrido la temporada? “Este año no ha ido como el anterior. Perdimos la final y no pudimos repetir título. A nivel personal, este año tuve una lesión muscular a la mitad de la temporada. Al ser la liga tan corta, te pierdes media temporada”.

¿Qué diferencias hay entre el fútbol indio y el fútbol español? “Es muy diferente. Allí están mejorando en estos últimos años bastante pero el cricket es el deporte rey. Ahora están sacando jugadores jóvenes de buen nivel. El fútbol es diferente. Pero están yendo entrenadores españoles. Se nota mucho en el ritmo del partido porque el ritmo es más lento y los partidos se rompen con más facilidad”.

Trato con otros futbolistas españoles. “Cada vez hay más españoles. Este año, la mitad de los entrenadores son españoles y seríamos veinte jugadores españoles. Este año he estado con Tiri y Edu García y el año pasado estuve con Mandi, que ahora está en Unionistas”.

¿Con ganas de volver a España? “Sí, siempre lo digo. Pero por otra parte estoy muy contento con las experiencias que tengo fuera. Pero siempre hablo con los amigos, que echo de menos jugar con tu gente”.

¿Cómo ve el fútbol charro? “Lo sigo bastante. El fútbol en Segunda B, por supuesto. Estoy al día con todos los resultados. A día de hoy, no sé si jugaré en algún equipo de Salamanca. Pero eso es a día de hoy. Quizá el mes que viene, podría mirarlo. El fútbol cambia de un momento a otro. Mi idea es estar hace un par de años fuera todavía”.

Entrenaste con Unionistas durante varias sesiones en la pretemporada 2017/18, ¿qué te parece su pase a la PRO? “Lo que han hecho es increíble. Hace siete u ocho años, el club no existía. Estar en la PRO es complicadísimo. Me alegro un montón por ellos. Entrené con ellos hace unos años y me pone muy contento”.