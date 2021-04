VÍDEO | La directora de la Agencia del Medicamento de Dinamarca se desmaya en plena rueda de prensa mientras anunciaba el fin de la vacunación con AstraZeneca

La directora de la Agencia del Medicamento danesa, Tanja Erichsen, sufrió un desmayo durante una comparecencia junto a otras autoridades sanitarias del país para anunciar la eliminación definitiva de la vacuna contra la covid-19 desarrollada por AstraZeneca, paralizada desde hace un mes, al considerar que hay una conexión probable entre esta y los casos anómalos de trombosis, que hay suficientes vacunas en el mercado y la situación epidémica en este país está controlada.

Mientras comparecía uno de los encargados de dar la noticia, se ha escuchado un fuerte ruido, su compañera, Tania Ericksen, una de las responsables de la Agencia danesa del medicamento se ha desplomado en el suelo.

Los asistentes han procedido a su atención inmediata. Afortunadamente, se ha recuperado a los pocos minutos y se encuentra en observación.

➡️Meanwhile in Denmark...



The head of Denmark's medicines agency, Tanja Erichsen, fainted during a press conference on the decision to stop using the Oxford-#AstraZeneca Covid vaccine. pic.twitter.com/Xti0p7Y5IS