Estafa en una aplicación de Apple: el juego para niños que encubre a un casino

Lo sucedido con esta estafa es un caso curioso. Se trata del juego ‘Jungle Runner 2k21’, un juego dirigido para niños, una app infantil aparentemente inofensiva que escondería detrás un falso casino. El truco está en que los estafadores se valen de la reputación ejemplar de la tienda Apple para llevar acabo sus fechorías.

La estafa ha sido descubierta por el desarrollador Kosta Eleftheriou, y gracias a la voz de alarma de portales como Xataka ya ha sido retirada.

This @AppStore app pretends to be a silly platformer game for children 4+, but if I set my VPN to Turkey and relaunch it becomes an online casino that doesn’t even use Apple’s IAP.



