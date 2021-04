​El Salamanca CF UDS no puede desperdiciar la ocasión de subir peldaños en la clasificación

Después de dos empates consecutivos, el Salamanca CF UDS buscará tres puntos muy importantes ante el Covadonga. El choque tendrá lugar este domingo, a las cinco de la tarde, en el estadio Helmántico.



Se trata de una jornada clave para los de Lolo Escobar, puesto que hay dos duelos directos entre los equipos que marchan por encima. Pero, para poder mirar otros resultados, el Salamanca CF UDS tiene que hacer bien sus deberes.

El técnico Lolo Escobar recupera para la cita a los delanteros Uxío da Pena y Puma Chávez pero pierde al extremo derecho Javi Navas, además de Nacho López (que dio positivo por COVID).

El Covadonga llega a la cita con quince puntos en su casillero (seis menos que los charros) pero levantaron un 1-3 la última jornada ante el Guijuelo y estuvieron a punto de remontar el choque. Javi Martón, Sergio Ríos y Manu Pozo son sus futbolistas más desequilibrantes en ataque.

“No me creo nada del Covadonga. Sé que se han ocupado como siempre que viene un equipo asturiano de lo mismo, de decir que cobran poco, pero no es ninguna perita. Hacen muchos goles y no son ninguna perita en dulce. La semana ha sido muy normal porque hemos hecho mucho hincapié porque son un equipo de extremos; hemos incidido mucho dónde hacerles daño”, explicó en rueda de prensa Lolo Escobar sobre su rival.