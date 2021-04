Un Unionistas ‘con mucha marcha’ derrota al Valladolid Promesas (3-1)

Unionistas logró sus primeros puntos de la segunda fase. Y de qué forma. Una primera media hora majestuosa allanó el camino ante el Valladolid Promesas. Los charros vencieron por 3-1 y se meten de lleno en la pelea por el playoff de ascenso a Segunda División.

El once de Hernán Pérez escondía novedades: trivote en el centro del campo y con De la Nava de ‘9’. Serna bajo palos; Marín, Rojo, Ramiro y Mario en la zaga; Mandi en el centro, escoltado por Acosta y Nespral; y Viana, Montes y De la Nava en la ofensiva.

La primera media hora de los blanquinegros fue sublime. Montes era un incordio constante por la derecha con sus caracoleos; Marín doblaba con peligro; Viana, siempre con luces y sombras, servía el primer tanto del partido a De la Nava. El ‘10’, a los doce minutos, mandaba a la red con un zurdazo el centro del valenciano.

Nueve minutos después llegó el segundo. Fue con el enésimo regate de Montes, que se fue hacia dentro y su disparo tocó en un zaguero del Valladolid Promesas para acabar dentro de la red. Todo ello, en medio de un ambiente muy animoso en el Reina Sofía.

Sin embargo, cuando Unionistas buscaba el tercero en un saque de esquina, el Valladolid Promesas montó una contra que acabó en el mano a mano entre Sergio Benito y Serna. El delantero visitante batió por bajo al meta de Unionistas para poner el 2-1.

El gol fue un mazazo. Unionistas perdió su presencia en el choque y comenzaron las dudas. Mandi, Acosta y Nespral, hasta entonces imperiales en la medular, empezaron a perseguir sombras. Sergio Benito tuvo el 2-2 de cabeza; también De la Nava el 3-1. Pero el ‘10’ charro remató mal cuando estaba solo ante Gaizka.

El descanso llegó cuando más lo necesitaban los de Hernán, que habían disipado su gran inicio de encuentro.

Tras la reanudación, Unionistas salió con otro dibujo: 1-4-2-3-1. Nespral estaba tirado a la derecha y Montes aparecía de mediapunta. Además, Íñigo entró al campo por Manu Viana. Los blanquinegros quisieron bajar las revoluciones del partido con posesiones largas y continuadas, para evitar que el Valladolid Promesas le diese ritmo al choque.

Pero Hernán Pérez entendía que los visitantes hacían daño por el costado izquierdo y trató de cortar las subidas de Villarrasa. Josué entró para ayudar a Marín en tareas defensivas y Diego Hernández fue el ‘9’para estirar el equipo.

Unionistas pidió penalti a la media hora de partido por unas manos dentro del área vallisoletana. El colegiado no lo vio así. Pero sí sirvió para espolear a los charros. Diego Hernández recibió en la frontal y disparó ligeramente cruzado. Y, un minuto después, Acosta caía en área rival y el colegiado pitaba penalti. Mandi, desde los once metros, no perdonaba y sentenciaba el choque con el 3-1.

El Valladolid Promesas tuvo opciones para recortar la diferencia. Pero Serna, siempre Serna, evitó el 3-2 con varias acciones de gran nivel. Los tres puntos se quedan en el Reina Sofía; los tres puntos van directos al casillero de Unionistas. Quedan tres batallas; la primera, en León.