Ayuso reivindica su gestión frente al "no se puede" del Gobierno de Sánchez: "Madrid es su modelo incómodo"

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha reivindicado su gestión al frente del Gobierno regional, y en concreto contra la pandemia, frente al "no se puede" constante del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

"Madrid es su modelo incómodo porque Madrid es España", ha remarcado el acto de apertura de campaña, en la Plaza Salvador Dalí, en Goya. Así, ha reivindicado que este modelo es "una forma de entender la vida" que consiste en "pelear", "luchar" y "sufrir", que es "díficil pero apasionante".

"En Madrid después de un día sufriendo nos podemos ir a una terraza a tomarnos una cerveza y vernos con los nuestros, con nuestros amigos, con nuestra familia, a la madrileña; y elegimos dónde, a qué hora y con quién. Madrid se le escapa al Gobierno porque la libertad se escapa al socialismo y no digamos al comunismo", ha clamado arropada por el presidente del PP, Pablo Casado, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

Así, ha expuesto que cuando se convocaron estos comicios "algo cambió el rumbo" de lo que está ocurriendo en el país porque Madrid es "pieza clave" por su peso económico, por su peso social y político. "En los plazos de La Moncloa no entraban estas elecciones porque acostumbran a tratar a los ciudadanos como ganado", ha apuntado.

Según ha expuesto, desde el Gobierno central pensaban que "con los anuncios" a través de La Moncloa, sobre fondos europeos y vacunas, "iban a seguir perpetuándose". "No contaban con que Madrid iba a decidir qué modelo social quiere ser a partir del 4 de mayo, que es lo que nos jugamos ahora. No contaban tampoco con que los ciudadanos en Madrid estamos más unidos que nunca después de los dos años más díficil que recordamos y después de haber sufrido todo tipo de ataques: madrileñofobia, bomba vírica, que contaminábamos...", ha señalado.

Para Ayuso, han sido dos años "de soledad" para la sociedad madrileña y sin embargo ahora "orgullosos" de lo que se ha construido en la región y de vivir "a la madrileña", se presentan "con más ilusión que nunca".

La 'popular' ha considerado que el plan de Sánchez era olvidar que España basa su convivencia en los principios del "entendimiento, el respeto y la cultura del esfuerzo". "Somos un país de ciudadanos iguales, que no queremos vivir subvencionados, dirigidos ni tutelados, que es como han pretendido tratarnos: con miedo, con estados de alarma y vulnerando derechos fundamentales para decir cómo vivir, cómo movernos, incluso dónde encerrarnos aunque los ciudadanos tuvieran una segunda vivienda", ha clamado.

"MADRID ES DECIRLE NO A SÁNCHEZ E IGLESIAS"

Dicho plan "oculto" consiste en hacer "a los ciudadanos más pobres" y dar alas al "paro, la división y los nacionalismos". Por ello, ha apelado a los "ciudadanos de la izquierda que aman su país y que no quieren que le roben España por la espalda".

"Madrid es decirle no a Sánchez y no a Iglesias, y no digamos en los distritos y en los pueblos y municipios que se creen suyos. Decirle no es decirle no al camino que han emprendido en los gobiernos en aquellos países donde han estado gobernando como lo hacen aquí desde la opulencia, desde la prepotencia. Hay que decir no a tratarnos como un colectivo, a la sumisión", ha dicho.

Así, ha subrayado que hay que decir no al que digan "no se puede constantemente para gestionar una pandemia" en la que se ha encabezado el número de víctimas y el número de desempleados. "Que no nos digan no se pueden traer vacunas, que no se puede hacer nada y que digan que eso es confrontación. Si uno no sabe gestionar al culpa no la tenemos los demás", ha proclamado.

Ayuso ha criticado que el Gobierno no haya dejado "de mentir, de arremeter contra administraciones superiores" así como que haya destinado "45.000 euros en investigar el impacto sexista de los piropos o 50 millones de euros, medio Zendal, para analizar la ocurrencia de (Íñigo) Errejón de trabajar cuatro días al a semana con la que está cayendo en Madrid".

Además, ha criticado que España lidere "todos los índices de la vergüenza" y ha cuestionado la "empatía" del presidente del Gobierno "ni para visitar los hospitales, ni colegios". Para la dirigente madrileña, se ha dedicado a "acercar presos, entregar Prisiones al País Vasco, condecorar con indultos al negocio corrupto del independentismo que es el negocio con el que se han perpetuado en las instituciones".

"QUÉ SUERTE TENGO DE VIVIR EN MADRID"

Frente a esto ha reivindicado que Madrid ha ido "contra el virus", gracias a la "responsabilidad" de sus ciudadanos, frente a la "inutilidad" del Ejecutivo central. "Cada día oigo: qué suerte tengo de vivir en Madrid y no estar pasando lo que pasan otros", ha señalado.

Ayuso ha recalcado que su equipo, que se presenta "con gestión", se "ha despojado del poder" porque no se puede tener a cualquier precio. "No se puede vivir sojuzgado a las triquiñuelas de La Moncloa hasta que nos quieran asestar la puñalada final", ha manifestado.

Por último, ha mandado un mensaje a Sánchez, a quien ha invitado a marcharse de La Moncloa cuando el PSOE saque los peores resultados de su historia. "Ante la mayor participación que se recuerda en la Comunidad de Madrid, ante esa participación histórica a lo mejor España me debe tres", ha concluido.