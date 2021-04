​Estabilidad de los casos de coronavirus en Salamanca, con 31 nuevos positivos y ninguna muerte en el Hospital

Parece que la cuarta ola no termina de despegar en Salamanca, lo que supondría una fantástica noticia y una demostración de que la vacuna funciona. Y es que, pese a que los casos y la incidencia no dejan de aumentar, lo hacen de una forma suave y progresiva y, lo que es más importante, no redundan en una presión hospitalaria desmedida -aunque esta también aumenta-.

Este lunes, 19 de abril, la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León ha anunciado 13 nuevos casos en la provincia de Salamanca. Esto supone una estabilidad de los positivos, ya que apenas son tres más que el pasado lunes 12 (28 casos), aunque sí que multiplica por cinco los casos de hace dos semanas (6 positivos el lunes 5), aunque cabe recordar que ese lunes fue justo después de Semana Santa.

Además, este lunes no hay que lamentar fallecidos en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, donde sí se han producido dos altas hospitalarias, ascendiendo la cifra total desde que comenzó la pandemia a 3.942 (los decesos son 832).

La consejera de Sanidad, Verónica Casado, indicaba que es probable que estemos alcanzando “el techo de esta cuarta ola”, aunque pidió ser precavidos y cautos para comprobar que la incidencia se mantiene estable y no continúa creciendo en los próximos días, aunque bien es cierto que los casos no se han disparado dos semanas después de Semana Santa.

Respecto a los brotes, han descendido en comparación a este lunes en cinco, habiendo actualmente 79 activos, que con llevan 364 casos vinculados (ocho menos que este lunes).

En lo que a Castilla y León respecta, se han registrado un total de 198 casos. Las provincias con más positivos han sido Burgos, con 49, y la propia Salamanca. Además, en los centros hospitalarios de la Comunidad han muerto seis personas: dos en Burgos, una en León, una en Valladolid y dos en Palencia.