La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Béjar celebra el regreso de las urgencias hospitalaria a Béjar

La Junta de Castilla y León mediante una nota de prensa, ha anunciado que el Hospital de Béjar reiniciara su actividad en urgencias hospitalarias 24 horas y hospitalización, que incrementará la actividad quirúrgica e iniciara la actividad de un hospital de día para evitar desplazamientos a Salamanca.

La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Béjar ha recibido la noticia con alegría, pero con reservas. Marisa Díaz, portavoz de la plataforma ha declarado: ”Estamos muy contentos de que miles de personas, con sus justas reivindicaciones hayan vencido los obstáculos que ha ido poniendo la administración; pero lógicamente lo recibimos con reservas: primero nos mintieron, después obviaron las 10.500 firmas entregadas en la Consejería, incumplieron plazos, pusieron en peligro nuestra salud, intentaron callar nuestras voces confiscando nuestras pancartas, intentaron desacreditarnos e incluso provocar un enfrentamiento entre profesionales para dividir".

"Recuperamos las urgencias 24 horas más de un año después y tras una semana en la que algunos médicos del servicio de urgencias manifestaran su negativa a venir a trabajar a Béjar. Me consta que no todos los profesionales estaban de acuerdo con esta postura, ni firmaron esa carta (entre ellos los tres médicos que venían prestando sus servicios durante más de 30 años en nuestro hospital). No voy a entrar en polémicas, pero creo que se equivocaron porque para reivindicar sus derechos no tenían por qué negarnos los nuestros", señala la portavoz de la plataforma.

"Sabemos que están cansados, han luchado contra la pandemia, han puesto mucho de su parte, ha sido duro para todos. Deberían haber presionado a la administración negándose a hacer más guardias de las legales, pidiendo más contrataciones y mejoras laborales, pero nunca intentando penalizar a los pacientes de Béjar y comarcas. Nos alegra la apertura del hospital de día y que tras casi tres semanas sin RX se reinicie el servicio (después de decenas de reclamaciones y trastorno para los pacientes)", prosigue Marisa Díaz.

"Pero no comprendemos que quiere decir que la hospitalización será ´de forma similar a la actividad realizada antes de la pandemia´ Estaremos pendientes de que no sea un nuevo intento de engañarnos. Y por supuesto seguiremos con nuestras concentraciones para que todo se consolide no vaya a ser que de la noche a la mañana se lo vuelvan a llevar en nombre de la pandemia y tengamos que empezar de nuevo. Hoy es un día para alegrarse. Se está consiguiendo el objetivo. Rendirse nunca fue una opción", resalta la representante de la plataforma.

"La plataforma seguirá reivindicando que las consultas de atención primaria sean presenciales, que se reabran consultorios rurales, que el Hospital Comarcal sea una realidad y todo aquello que mejore, a nivel sanitario, la calidad de vida de nuestros vecinos", sentencia Marisa Díaz.