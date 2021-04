Empresa Familia de Castilla y León aplaude la supresión del Impuesto de Sucesiones y considera que ayudará a la recuperación económica

Empresa Familiar de Castilla y León (EFCL) ha expresado su satisfacción con la supresión del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones aprobada este miércoles por las Cortes de Castilla y León, ya que facilitará la reactivación y recuperación económica de la Comunidad, especialmente en estos tiempos de crisis derivada de la pandemia.

EFCL, en un comunicado recogido por Ical, recuerda que la eliminación de este tributo ha sido una reivindicación histórica de la asociación de empresarios familiares, en aras a facilitar el proceso de sucesión y la continuidad de las empresas familiares, y, con ello, seguir generando empleo en Castilla y León, dado que este tipo de compañías representan el 95 por ciento del tejido empresarial de la Comunidad y emplean al 80 por ciento de la población en el sector privado.

No obstante, desde la asociación se lamenta que esta medida no tenga efectos retroactivos y no se aplique una excepcionalidad a los familiares de los fallecidos como consecuencia del COVID-19, quienes, además de sufrir la pérdida de sus familiares, tendrán que afrontar el pago de este impuesto que estaba previsto ser eliminado antes de la pandemia.

En su opinión, con la supresión de este “injusto” impuesto se pone fin a un “agravio comparativo” para los habitantes de Castilla y León respecto a otras comunidades donde este impuesto ya ha sido eliminado, evitando así la fuga de patrimonios y empresas hacia esos territorios y facilitando una mayor inversión en Castilla y León. Así, además de evitar la deslocalización y la despoblación en favor de comunidades vecinas que no gravan el impuesto, EFCL destaca que la medida también favorece la retención del talento de todas aquellas personas que han trabajado toda su vida en la región.