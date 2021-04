Archivada la investigación por el caso de la burgalesa fallecida de cáncer sin recibir atención presencial

La Fiscalía ha archivado las diligencias de investigación por el caso de la mujer de Espinosa de los Monteros (Burgos) que falleció de cáncer sin recibir atención sanitaria presencial, según ha informado su hermana Lidia Sainz-Maza a través de un comunicado recogido por Europa Press.

El órgano judicial entiende que "no hay elementos objetivos para entender acreditada la comisión de delito alguno, ni de omisión de deber de asistencia ni de homicidio imprudente por negligencia médica" y añade que "la posible irregularidad de las actuaciones referidas por la denunciante escapan en todo caso al ámbito del derecho penal".



Lidia Sainz-Maza ha asegurado que el archivo de las diligencias no ha sido una sorpresa para ella, ya que su confianza en la vía penal era "escasa", si bien ha recordado que fue la Fiscalía la que abrió la investigación de oficio, tras tener conocimiento de los hechos por parte de la Asociación del Defensor del Paciente.



En cuanto a la motivación del auto de archivo, ha trasladado su sorpresa por la "superficialidad y errores" en los que se incurre y ha reconocido que "espera mucho más" de un procedimiento como este.



Quizás lo que más le ha impactado, tal y como ha indicado, es que el informe haya indicado respecto a la actuación médica que "las consultas médicas fueron atendidas bien de forma presencial, bien de forma telemática en base al Protocolo de Actuación de Atención Primaria Covid-19".



Vía civil

Tras este pronunciamiento judicial, la hermana de la mujer fallecida ha depositado su confianza en la vía civil, a la que su familia estudia recurrir para "que se reconozca lo que es una realidad indiscutible, que jamás nadie podrá negar".



Sainz-Maza sostiene que su hermana "no recibió la atención médica que merecía", lo que la llevó "a sufrir durante tres meses" lo que ella misma, según atestigua, es incapaz de describir.

"A mi hermana no se la mató pero tampoco se la ayudó para que pudiera vivir el mayor tiempo posible y, desde luego, no se la ahorró ningún dolor. Se le realizó un diagnóstico erróneo de lumbociatalgia por teléfono y su médico de Atención Primaria no la exploró en tres meses ni le realizó una analítica", ha sostenido.

Finalmente, ha explicado que ha solicitado a la Fiscalía de Burgos poder conocer si se ha recogido declaración, verbal o por escrito, a los médicos que atendieron a su hermana, tanto en Atención Primaria como en la hospitalaria, en el HUBU y en Cruces.