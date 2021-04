​Los salmantinos podrán viajar a Portugal a partir de este sábado a pesar del cierre perimetral

Portugal abrirá su frontera con España este sábado 1 de mayo a las 1:00 horas, las 00:00 en el país luso, después de que haya permanecido cerrada desde enero a consecuencia de la situación sanitaria derivada de la pandemia del coronavirus.



Desde que se ha conocido esta información se desconocía cómo actuaría el Gobierno de España, que debía decidir si se mantenían los controles en las zonas fronterizas para evitar el tránsito de viajeros salvo en el caso de transporte de mercancías y trabajadores esenciales. A lo largo de este viernes se ha conocido, por una información remitida por parte del Ministerio de Interior, que “la última prórroga que reintrodujo los controles en la frontera con Portugal finaliza esta medianoche”.

Asimismo, el Ministerio de interior ha trasladado que, toda vez que las fronteras de ambos países proceden a reabrir, “los cierres perimetrales de territorios de Comunidades Autónomas limítrofes con otros Estados no suponen el cierre de fronteras con estos últimos, por lo que está permitido el cruce de fronteras por los nacionales de ambos Estados o el tránsito por parte de quienes lo hagan para llegar a otros destinos. El cierre de fronteras es una potestad del Ministerio del Interior, sin que pueda corresponder esa decisión a una autoridad autonómica".

Lo que viene a significar, en román paladino, que los ciudadanos de las regiones que limiten con Portugal podrán acceder al país vecino con total libertad y viceversa. En consecuencia, a partir del 1 de mayo a las 6:00 horas, una vez que se levante el toque de queda, los salmantinos podrán cruzar a tierras lusas.

¿Un truco para saltarse el cierre entre comunidades?

Esta información deja algunas dudas al respecto, puesto que las instituciones estatales no han entrado en muchos más detalles. La primera cuestión que se plantea es la siguiente: ¿un ciudadano de una comunidad limítrofe puede acceder a otra pasando por Portugal? Teóricamente sí y no estaría incumpliendo el cierre perimetral al no acceder a otra comunidad a través de la frontera interregional, sino a través de la frontera entre naciones.

Ergo, un ciudadano de Salamanca podría viajar hasta Extremadura, Galicia o Andalucía previo paso por Portugal. Un supuesto que claramente viola el espíritu de la norma del cierre perimetral entre comunidades autónomas, pero que no implica una ilegalidad manifiesta a tenor de las últimas y escuetas informaciones aportadas por el Ministerio de Interior.