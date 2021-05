Unionistas quiere dar un paso casi definitivo hacia el playoff de ascenso a Segunda

Dos jornadas restan para el final de la segunda fase y Unionistas sigue en puestos de playoff de ascenso a Segunda División. Los charros se miden este domingo al líder (y ya clasificado) Burgos. El choque comenzará a las cinco de la tarde en el Reina Sofía.

El técnico Hernán Pérez no podrá contar con los centrales Ramiro (sanción) y Garay (lesión) y colocará a Mandi o a Acosta junto a Mario Gómez en el centro de la zaga. Pero podría haber otro cambio. El 1-4-3-3 con el que Unionistas ha ganado los dos últimos partidos podría dejar paso el 1-4-2-3-1 con Diego Hernández en punta. “No lo tenemos claro de momento. No me gusta decir que los futbolistas son revulsivos. Diego nos da muchísimo. Y sé que el domingo va a participar pero no sé cuánto”, afirmó Hernán Pérez en rueda de prensa.

Pero lo que tiene claro el entrenador asturiano es que su equipo saldrá a por todas: “Nuestra idea en estos últimos partidos es demostrar desde el principio que queremos ganar. Muchos aficionados nos decían que en León teníamos que aguantar los quince primeros minutos pero nuestra idea era avasallarlos. Tenemos que demostrar desde el primer minuto del partido que nosotros somos los que más nos jugamos”.

El Burgos cuenta con la baja del central Zabaco y también uno de sus futbolistas ha dado positivo por COVID durante las últimas horas. Sin embargo, los de Julián Calero han demostrado su poderío durante toda la competición y buscarán el ascenso en el playoff en Extremadura.