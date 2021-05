El líder de Unidas Podemos y candidato a la presidencia de la comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, ha nunaciado en la noche de este martes, 4 de abril, que deja la política tras el fracaso de su candidatura en los comicios madrileños.

"Ya no contribuyo a sumar", ha afirmado Iglesias quien deja "todos los cargos" después de no haber conseguido frenar a la derecha y no lograr el objetivo de desbancar a Díaz Ayuso.