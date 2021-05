En poco tiempo la red social Instagram se ha hecho con el liderato por muchas razones. Hay que tener en cuenta que esta red social potencia “nuestra mejor versión”. Por regla general, Instagram no se usa, aunque siempre hay excepciones, para difundir contenido informativo como lo hacen otras redes como Facebook o Twitter. Y esto es justamente lo que la hace diferente, y atrae al público, ya que esta red nos ofrece su cara más amable.

Otra de las cosas que ha potenciado a Instagram es su gran variedad de herramientas que permiten que el usuario puede elaborar y difundir mayor contenido, además de captar una mayor atención. Para ello las stories son idóneas, porque permiten trasmitir mensajes concretos y directos, inclusive sin mensaje de texto. Con una buena foto se pueden decir muchas cosas, ya saben eso que dicen de que “una imagen vale más que mil palabras”, ese bien podría ser el lema por el que se rige Instagram.

A la multitud de herramientas que hacen de Instagram una buena comunicación, como por ejemplo, los emojis, GIFS o la música, se incorpora una nueva, según hizo saber la propia red social hace poco tiempo. Se trata de los subtítulos automáticos en las stories, la nueva funcionalidad básica que ya está disponible en habla inglesa, y que se ha convertido en un auténtico ‘boom’. Esta opción permite que la gente que no pueda escuchar el audio del vídeo, comprenda de qué va, o qué están queriendo contar los usuarios que lo han difundido. Estos subtítulos funcionan por los algoritmos de reconocimiento de voz, de manera que permite difundir un mensaje claro y sin apenas esfuerzo.

