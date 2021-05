​Ciudadanos de Salamanca reconoce que el acto de Dani Llanos es “un error y el PP tomará la decisión oportuna”, pero destaca su trabajo al frente de la Concejalía de Fomento

Después de las declaraciones de otros grupos municipales en el Ayuntamiento de Salamanca, como la petición expresa del PSOE de la dimisión del concejal de Fomento, Dani Llanos, Ana Suárez ha atendido a SALAMANCA24HORAS.COM para dar una pequeña valoración de este acto.



En nombre del grupo Ciudadanos en el Ayuntamiento de Salamanca, Suárez ha destacado que “es un error evidente, él mismo lo ha reconocido. Algo muy loable y ha apuntado que asume consecuencias”. Sin embargo, Ana Suárez ha afirmado que esto “no es un tema que afecte al funcionamiento de la Concejalía de Fomento, porque lo importante es el excelente trabajo que ha hecho”.

La teniente de alcalde, no obstante, ha aludido a la carta ética de Ciudadanos, que todos los representantes del partido deben firmar “A nivel de Ciudadanos tenemos nuestra carta ética. Si fuera concejal de nuestro partido se debería atener a esta carta, pero no es el caso. Por ello será su partido el que considere que hacer o no hacer”.

Para Suárez este hecho no afecta a la estabilidad del Gobierno municipal, “sigue intacta porque estamos funcionando muy bien, también el área de Fomento. El PP tomará la decisión oportuna”.