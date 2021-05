El astronauta de la NASA, Shane Kimbrough, muestra Salamanca desde el espacio

Que Salamanca es internacional, no tiene objeto de duda, pero lo que muchos no conocían hasta el momento es a los límites que puede llegar la fama de la ciudad que ha viajado hasta el espacio.

En concreto desde la Estación Espacial Internacional, el astronauta estadounidense Shane Kimbrough ha querido mandar este viernes un saludo a todos los salmantinos.

En su mensaje en las redes sociales ha publicado una imagen de Salamanca desde el espacio y lamentando no tener una “paella espacial aquí para disfrutar”.

El mensaje completo apunta a que han sobrevolado por Salamanca recientemente y el podían ver “el Tormes en su plenitud”.

Hola España! We flew by Salamanca recently and the Tormes River was in plain sight. Wish we had some space paella up here to enjoy! pic.twitter.com/47cLIfCgMp