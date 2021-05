​Hernán Pérez, molesto por las infraestructuras en las que trabaja: “Creo que nosotros hemos dado mucho más de lo que nadie nos ha dado”

Hernán Pérez todavía le da vueltas a la cabeza tras lo sucedido en Valladolid. El técnico de Unionistas, que tiene un año más de contrato tras haber logrado el pase a la Primera RFEF, ha atendido a SALAMANCA24HORAS y ha dejado en el aire su continuidad. El entrenador asturiano quiere unos mínimos para jugadores y cuerpo técnico y, sobre todo, se queja de las infraestructuras en las que trabaja. Aunque no quiso ‘mojarse’ sobre si el club ha podido hacer más en este sentido.



Este fin de semana has acudido a Extremadura pero no de la forma que te hubiese gustado. ¿Le has dado muchas vueltas a la cabeza? “Es evidente que queríamos haber estado en Extremadura compitiendo y no de espectadores. Ahora estamos analizando, aprendiendo y viendo otras situaciones. Es una pena porque hubiese sido la guinda para el club y este grupo de jugadores”.

Ha pasado más de una semana. ¿Qué pasó en Valladolid? “Todavía no lo tengo del todo claro. Necesitamos también verlo desde la lejanía. Algo no hicimos bien. A medida que va pasando el tiempo, la perspectiva hace que valoremos lo que hemos conseguido. El objetivo que nos propusimos era muy difícil de conseguir”.

Muchas voces te han señalado como culpable de esa derrota. ¿Lo entiendes? “Ni lo comparto ni no lo comparto. Soy el culpable de la derrota y los artífices de la victoria son todos los demás menos el entrenador”.

¿Y cómo estás de fuerzas? “Bien. A mí las situaciones de los resultados no me cambian. Cuando ganas, están más contentos. Estoy aprendiendo, analizando y tomando nota de todo. Cuando se va acercando el final de la competición, ya hay acumulación de cansancio pero siempre se puede hacer un último esfuerzo. Preferiría estar más cansado y jugar un partido para poder subir a Segunda”.

Desde el club te dan como renovado. ¿Te quedarás en Unionistas? “Tenemos que sentarnos y ver muchas cosas. Primero, qué proyecto va a haber y qué objetivo se va a marcar. También qué gente va a trabajar, tanto jugadores como cuerpo técnico. Y también en qué infraestructuras vamos a trabajar. Y si se da todo eso, estaría encantado; si no se dan las circunstancias y no podemos ser un rival digno de los otros 39, habrá que explicar la situación”.

Muchos jugadores han puesto en duda seguir ya no solo por el salario que pueda ofrecer el club, si no por las infraestructuras. ¿Contra qué adversidades peleáis? “Contra todas. Se lo he dicho al club. Este año nos han quitado jugadores equipos de nuestra categoría superiores pero es que el año que viene nos van a quitar jugadores equipos de categorías por debajo. Por tema de infraestructuras. Es que no tenemos un gimnasio, una sala para hacer una sesión de vídeo… las cosas más elementales. No pedimos nada que no tengan equipos de Tercera División. Los jugadores valoran mucho las categorías y el dinero, pero también desarrollar en condiciones buenas su trabajo. Ni agua caliente, ni luz… ni condiciones mínimas básicas. Yo no vengo de la élite, sino de equipos de infantiles, cadetes o Tercera División y siempre había tenido lo mínimo. Lo que hay que saber es que muchos jugadores pueden decantarse por otros equipos si no tenemos unas infraestructuras mínimas”.

¿Crees que el club os tenía que haber apoyado más en esta lucha del día a día? “Eso no me corresponde a mí decirlo. Creo que nosotros hemos dado mucho más de lo que nadie nos ha dado. El rendimiento de los futbolistas ha sido espectacular. No solo en resultados, sino por la buena cara, el esfuerzo y el compromiso ante las adversidades. Esto ha sido parte importante de lo que se ha conseguido”.

¿Hubieses cambiado el Reina Sofía por jugar en Las Pistas con la afición? “Yo hubiera cambiado cualquier sitio por jugar con público. El Reina, Las Pistas… o Zamora o Guijuelo por jugar con la afición. Vengo de ver el Badajoz – Zamora y claro, ver el 75% del estadio de aficionados del Badajoz, te hace meter un gol o dos. Yo cuantifiqué la afición en cinco puntos. Si no nos hemos metido es por no haber tenido afición”.

¿Qué esperas del director deportivo que llegue? “Estoy expectante. Me gustaría que contase conmigo. Pero quizá venga alguien que traiga gente de su confianza. Creo que se pueden hacer muchas cosas en este club y la ciudad merece fútbol profesional. El año que viene vendrán rivales de muchísima entidad. Estoy convencido de que trabajando se puede hace un gran equipo”.

Vais a jugar en una categoría muy profesional y con equipos tremendamente poderosos. “Cuando nos clasificamos entre los tres primeros de la primera fase es que, evidentemente, había que ganar para meterse en el playoff, era que íbamos a aprender para esta próxima temporada. Van a ser siempre partidos así. El nivel del Reino de León, El Plantío o los Anexos son el nivel mínimo que tenemos que mostrar. Nos vale para los jugadores y también para mí. También es una exigencia para mí”.

¿Qué Unionistas se verá el año que viene? “Tenemos que dar un giro a todo. A la confección de la plantilla porque 38 jornadas no son las mismas que 18. También hay que saber qué objetivo se marca el club y qué medios disponemos. Después, habrá que buscar la razón”.

Jugadores con contrato. “La situación de los jugadores con contrato la desconozco. A mí me gustaría renovar a los máximos posibles. Es muy difícil retener a la gente porque van a tener ofertas mejores. Vamos a ver si nos movemos rápido y convencemos con otras estrategias que no sean el dinero. ¿Romero? Le vengo siguiendo en toda la temporada. Juega en una posición diferente a la que jugaba en Unionistas. Estuvo muy bien el otro día e hizo un gol. Ahí se ha revalorizado muchísimo. Sé que tiene que volver pero también que tendrá ofertas. Las decisiones hay que tomar en el momento. Aún así, creo que no va a ser un tema mía ni del club, va a decidir el futbolista porque se lo ha ganado en el campo”.

¿Cuál será el objetivo? “Deportivamente, lo más imposible es ir asentándose paso a paso. Unionistas siempre ha crecido muy rápido y casi nunca ha podido asentarse. En Segunda B ha tenido dos temporadas extrañas: una interrumpida y esta con un formato diferente. Ahora tiene que asentarse en la Primera RFEF. Ves a los equipos como Badajoz, Ibiza o UCAM y están por delante de ti porque llevan muchos años. Hay que crecer estructuralmente muchísimo para poder asentarse en la categoría”.