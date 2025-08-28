Se abren las taquillas de La Glorieta para la renovación de abonos de la feria 2025

Colas en los alrededores de la plaza de toros de Salamanca

Los carteles de la feria taurina de Salamanca 2025 vieron ya la luz el pasado 6 de agosto y este jueves día 28 la plaza abre las taquillas para la renovación de abonos hasta el 2 de septiembre.

También a partir de este jueves, los aficionados podrán acudir hasta La Glorieta para hacerse con abono nuevo para ver todos los festejos de la feria, seis en concreto, así como para sacar entradas sueltas para un festejo en concreto.

El horario de las taquillas será del 28 de agosto al 7 de septiembre y los días 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18 y 19 de septiembre de lunes a viernes de 10.00 a 13.30 horas y de 16.00 a 19.00 horas. Los sábados de 10.00 a 13.30 horas.

Las taquillas permanecerán abiertas también todos los días de festejos desde las 10:00 horas hasta el inicio de los mismos. También, las entradas se pueden conseguir vía telefónica a través del número 663987826/697033786 o mediante su página web a través del siguiente enlace.

Los precios de las entradas se pueden consultar a través del siguiente enlace: