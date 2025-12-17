La Copa Chenel 2026 brinda una nueva oportunidad en el toreo a Alejandro Marcos y Manuel Diosleguarde

Alejandro Marcos y Manuel Diosleguarde son los únicos toreros salmantinos que estarán presentes en la Copa Chenel de 2026. Un circuito, en homenaje al maestro Antonio Chenel 'Antoñete' en el que actuarán en total 18 matadores de toros y que brinda una oportunidad a aquellos diestros que por determinadas circunstancias no están tan presentes en las ferias más importantes del panorama taurino.

Se trata de un certamen de corridas de toros impulsadas por la Comunidad de Madrid junto con la Fundación Toro de Lidia que se lleva organizando desde el año 2021 y que impulsa a toreros con un sinfín de cualidades y condiciones para aportar al mundo del toro, pero a los que, sin embargo, no se le conceden apenas oportunidades. Este es el caso del torero de La Fuente de San Esteban, Alejandro Marcos, que con ocho años de alternativa y unas condiciones de las que pocos toreros pueden presumir, se ve abocado a participar en este certamen en busca de la apertura de nuevas puertas donde poder seguir creciendo como profesional en este mundo.

"No sé si es la última baza, pero soy soy consciente que es la única que tengo

Alejandro se prepara para afrontar esta nueva etapa y consciente de que es una oportunidad que no puede dejar escapar se sincera: "No sé si es la última baza. En el toreo no tengo claro que haya últimas bazas porque la historia está llena de casos que lo ponen en duda, pero soy consciente que es la única que tengo. Cada vez es más dificil tener este tipo de oportunidades, a veces casi imposible, por eso hay que valorarlo tanto, darle la importancia que tiene, responsabilizarse y demostrarlo".

Alejandro Marcos con un toro de Galache | Salamanca24horas

2025, profesionalmente hablando, ha sido un año duro para Alejandro. Solamente pudo vestirse de luces en el mes de septiembre para hacer el paseíllo en una corrida de toros en Pesaguero. Antes de ello lo hizo en marzo de 2024 en otra corrida que formaba parte también de la Copa Chenel.

"La corrida de septiembre me reforzó de verme en el camino que quiero"

Ahora mismo, reconoce sentirse motivado y con ilusión; sin embargo se muestra reservado, prefiere esperar a los hechos y no anticipar nada: "El momento está por demostrar, desde luego que la corrida de septiembre me reforzó de verme en el camino que quiero, pero al final no vale hablar sino demostrar".

Alejandro tiene mucho para expresar y por eso dice que "hay una serie de toreros que aportamos un concepto y unas formas que la afición demanda y quiere". Su exquisito concepto del toreo no va a ser ahora un descubrimiento, pero quizás sirva para abrir los ojos de quienes tienen el poder de conceder las oportunidades, por eso su principal objetivo es "demostrar y volver a estar en el día a día de aficionados y empresas".

Otra de las plazas fijas es la de Manuel Diosleguarde, otro torero salmantino, con un corazón de gladiador, al que también le queda todavía mucho que decir y al que le siguen haciendo falta oportunidades para demostrar el toreo que guarda en su interior. Diosleguarde que tomó la alternativa hace solo tres años fue uno de los nombres más destacados en el escalafón novilleril, una carrera que perdió el impulso tras sufrir uno de los últimos percances más graves del toreo, una cornada en Cuéllar sucedida al mes de consagrase que lo mantuvo apartado de los ruedos y ha supuesto un parón en una trayectoria que ahora tiene puesta la mira en volver a aflorar.

Junto a ellos, en la Copa Chenel este año habrá también representación de otros países como Perú, México y Francia, algunos diestros muy jóvenes con la alternativa recién tomada y otros con un gran bagaje. Los nombres son: García Pulido, Alejandro Chicharro, Mario Navas, Tomás Campos, Fabio Jiménez, Jorge Isiegas, Héctor Gutiérrez, Juan Miguel, Alberto Durán, Manuel Perera, Fernando Plaza, Álvaro Burdiel y El Rafi.

Como novedad, los finalistas del certamente disputarán la gran final en la Plaza de Toros de Las Ventas.