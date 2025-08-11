Arranca la venta online y telefónica para la Feria Taurina de la Virgen de la Vega de Salamanca 2025

La Feria Taurina de la Virgen de la Vega 2025 ya calienta motores. Desde hoy, los aficionados pueden adquirir sus abonos y entradas de forma online y telefónica, con atractivas ventajas para distintos públicos. Los abonados que renueven o amplíen sus localidades disfrutarán de descuentos especiales, mientras que los jóvenes menores de 25 años cuentan con una promoción única: el Abono Joven, que por solo 75 euros permite el acceso a todos los festejos de la feria.

Este año, la Plaza de Toros de La Glorieta se vestirá de gala para recibir a las primeras figuras del toreo, en una edición que promete conjugar la emoción de las faenas con la tradición y el ambiente característicos de Salamanca en septiembre.

La compra de localidades es sencilla y rápida a través de la página web oficial bmftoros.com y los teléfonos 663 987 826 y 687 033 786. Para quienes prefieran la atención presencial, las taquillas de La Glorieta abrirán el próximo 28 de agosto, iniciando así la venta física de abonos y entradas.

La Feria de la Virgen de la Vega, uno de los acontecimientos más esperados del calendario taurino, se perfila como una cita imprescindible para los amantes de la tauromaquia.