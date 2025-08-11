Arranca la venta online y telefónica para la Feria Taurina de la Virgen de la Vega de Salamanca 2025
Descuentos para abonados y un Abono Joven a 75 euros marcan el inicio de la campaña para una feria que reunirá a las grandes figuras del toreo en Salamanca
La Feria Taurina de la Virgen de la Vega 2025 ya calienta motores. Desde hoy, los aficionados pueden adquirir sus abonos y entradas de forma online y telefónica, con atractivas ventajas para distintos públicos. Los abonados que renueven o amplíen sus localidades disfrutarán de descuentos especiales, mientras que los jóvenes menores de 25 años cuentan con una promoción única: el Abono Joven, que por solo 75 euros permite el acceso a todos los festejos de la feria.
Este año, la Plaza de Toros de La Glorieta se vestirá de gala para recibir a las primeras figuras del toreo, en una edición que promete conjugar la emoción de las faenas con la tradición y el ambiente característicos de Salamanca en septiembre.
La compra de localidades es sencilla y rápida a través de la página web oficial bmftoros.com y los teléfonos 663 987 826 y 687 033 786. Para quienes prefieran la atención presencial, las taquillas de La Glorieta abrirán el próximo 28 de agosto, iniciando así la venta física de abonos y entradas.
La Feria de la Virgen de la Vega, uno de los acontecimientos más esperados del calendario taurino, se perfila como una cita imprescindible para los amantes de la tauromaquia.
