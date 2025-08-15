El Capea se despide de los ruedos por la Puerta Grande en Guijuelo: cinco orejas y un rabo

En imágenes la despedida de los ruedos de El Capea en Guijuelo

Pedro Gutiérrez Lorenzo ha afrontado en la tarde de este viernes festivo, 15 de agosto, Día de Nuestra Señora de la Asunción, su despedida de los ruedos, según anunciaba a principios del año. La plaza elegida para ello ha sido la de Guijuelo, con una afición que lo ha querido, respetado y que hoy lo ha idolatrado con un casi lleno.

El hijo de ‘El Niño de la Capea’ se ha despedido haciendo un gran esfuerzo, una encerrona en solitario, como colofón de 21 años de alternativa. Su adiós ha sido por la puerta grande: cinco orejas y un rabo. Los astados más destacados han sido el de El Puerto de San Lorenzo, El Freixo y el del hierro de El Capea al que le arrebató los máximos trofeos. También se lidiaron astado de San Pelayo, Domingo Hernández y Victorino Martín.

Salió en volandas acompañado de numerosos niños entre los que se encontraban sus hijos y su sobrina. En la plaza, ha estado arropado por números amigos de la familia y también compañeros de la profesión como El Juli, López Chaves, Matías Tejela o Guillermo Hermoso de Mendoza, entre otros profesionales, junto con ganaderos de la talla de Justo Garcigrande, y por su puesto su padre, el maestro Pedro Gutiérrez Moya 'El Niño de la Capea'.

La parte más amarga la vivió Juan Luis Moreno que fue cogido en el quinto toro, trasladado al hospital de Salamanca por una herida por asta de toro en el muslo, en el tercio superior del muslo derecho, concretamente, con una profundidad de 10 cm y dos trayectorias, una de 15 y otra de 10 cm. El pronóstico es reservado.

Porritas se desmonteró en el cuarto toro de la tarde.

En reconocimiento a su trayectoria, El Capea fue obsequiado con un jamón y un cuadro, autoría del pintor salmantino David García.