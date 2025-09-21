Borja Jiménez pincha una obra venida a más con un toro de Domingo Hernández aplaudido en el arrastre

La corrida concurso para despedir la feria con Morante, Talavante y Borja Jiménez: imágenes de los mejores momentos en La Glorieta

Salamanca24horas retrasmitirá el último ‘toro a toro’ de esta feria en la que se van a lidiar astados de seis ganaderías salmantinas: Garcigrande, La Ventana del Puerto, Domingo Hernández, Olga y García Jiménez y Carmen Lorenzo

Morante, Talavante y Borja Jiménez son los diestros encargados de poner fin a la última corrida de toros de la Feria Virgen De la Vega 2025. Una corrida en la que regresa Morante dos días después de su actuación el pasado viernes 19 de septiembre, junto con Alejandro Talavante, el torero que hace un año se alzó con el trofeo a la mejor faena de la feria de 2024. Borja Jiménez regresa un año más a La Glorieta en la corrida concurso.

Para la ocasión, seis ganaderías diferentes, aunque todas ellas de Salamanca: Garcigrande, La Ventana del Puerto, Domingo Hernández, Olga y García Jiménez y Carmen Lorenzo.

Al tratarse de una corrida concurso hay unas normas que cumplir como en la suerte de varas donde hay en la arena dibujadas tres rayas desde donde se debe dejar al toro al caballo con al menos dos puyazos. Al finalizar el festejo, y si se sigue la sintonía de años anteriores se entregarán distintos galardones al mejor puyazo, mejor par de banderillas, brega y toro más bravo.