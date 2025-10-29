Daniel Luque y Antonio Barrera, empresario de La Glorieta, inician una nueva etapa juntos de cara a la temporada 2026

Después de conocerse la noticia de que Daniel Luque rompía su relación de apoderamiento con Luis Manuel Lozano, el torero Antonio Barrera, afincado en Salamanca y empresario también de La Glorieta, a través de la Fusión Internacional por la Tauromaquia (FIT) se hará cargo de la carrera del diestro sevillano que encarará en 2026 su 18 temporada como matador de toros.

El acuerdo nace, según subraya la propia FIT a través de un comunicado, con el “firme propósito de potenciar la carrera de Daniel Luque”, destacando que se trata de “uno de los toreros más importantes del escalafón y con más éxitos a lo largo de las últimas temporadas”. Igualmente se ha indicado que “ambas partes inician este apoderamiento con la máxima ilusión y con la idea común de lograr los ambiciosos objetivos propuestos de seguir creciendo y configurar una importante temporada tanto en Europa como en América”.

En la temporada 2025, Luque ha quedado posicionado en el lugar número 11 del escalafón de matadores que encabeza Alejandro Talavante, con 33 corridas y 57 orejas.