Diego Mateos, Noel García y Álvaro Rojo serán los protagonistas de la clase práctica del 8 de septiembre en La Glorieta

Diego Mateos, Noel García y Álvaro Rojo son los tres novilleros de la Escuela Taurina de Salamanca que actuarán en la clase práctica del 8 de septiembre en La Glorieta. Un festejo como marca la tradición que tendrá lugar después del desenjaule, programado a las 18.00 horas de este día.

Los astados que lidiarán, según ha podido saber Salamanca24horas, serán tres erales del hierro de Esteban Isidro, de la Casa Chopera, procedencia Juan Pedro Domecq y Díez, vía José Luis Marca.

Los tres novilleros, nacidos en Salamanca y de entre 18 y 20 años, son tres de los alumnos más destacados en la actualidad, elegidos para presentarse de luces en esta plaza. Diego Mateos debutó de luces hace dos años en Saucelle, y ya toreó en La Glorieta el pasado año aunque vestido de corto. También en 2023 hizo su debut de luces Noel García en La Vellés; mientras que Álvaro Rojo debutó en el año 2021 en San Miguel de Valero. Estos dos últimos harán su presentación en el coso charro.

Este se trata de un festejo fuera de abono que, como cada año, es un aliciente para fomentar la tauromaquia entre el público más joven y un festejo para calentar motores de cara a la feria que dará comienzo el día 12 de septiembre con la presencia de Lea Vicens, Olga Casado y Raquel Martín.

El resto de los carteles de la feria, así como la fecha para sacar las entradas y sus precios se pueden consultar en los siguientes enlaces:

