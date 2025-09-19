La bronca de Morante y la Puerta Grande de Ismael Martín y Marco Pérez, con ‘Volador’

Morante de la Puebla, Ismael Martín, que ha entrado en este cartel en sustitución por la baja de José María Manzanares, y Marco Pérez ha sido la terna elegida para estoquear el encierro de García Jiménez en el cuarto festejo de abono, segundo con la presencia de las figuras. El ‘efecto morantista’ es el que ha llamado a los aficionados a no perderse esta tarde cargada de expectación, que en parte ha sido decepcionante por la bronca que se ha llevado el de La Puebla.

La tormenta y la lluvia han provocado la decepción de la tarde, sobre todo para quien venía a ver a Morante. Una tarde salvada por la campana por las orejas de los salmantinos.