Emilio de Justo y Diosleguarde cierran en hombros una feria de Guijuelo marcada por las despedidas de El Capea y Javier Castaño

Con un lleno absoluto en los tendidos chacineros, se puso este martes el broche de oro a los festejos taurinos iniciados el pasado 15 de agosto, en una feria cargada de emoción y marcada por las despedidas del Capea y Javier Castaño.

Se lidiaron toros de Orive (1º, 2º y 3º), Puerto de San Lorenzo (4º) y La Ventana del Puerto (5º y 6º), siendo el tercero de Orive premiado con la vuelta al ruedo por su extraordinario juego.

En el plano artístico, Miguel Ángel Perera paseó una oreja en su primero y fue ovacionado en su segundo. Emilio de Justo se mostró rotundo, cortando dos orejas y una oreja, mientras que el salmantino Manuel Diosleguarde desató la locura en su tierra al cortar dos orejas a cada uno de sus toros.

La tarde concluyó con Emilio de Justo y Manuel Diosleguarde saliendo a hombros, en un cierre de feria que será recordado por el adiós de dos toreros muy queridos por la afición.