Emilio de Justo y Diosleguarde cierran en hombros una feria de Guijuelo marcada por las despedidas de El Capea y Javier Castaño
Se lidiaron toros de Orive (1º, 2º y 3º), Puerto de San Lorenzo (4º) y La Ventana del Puerto (5º y 6º), siendo el tercero de Orive premiado con la vuelta al ruedo por su extraordinario juego
Con un lleno absoluto en los tendidos chacineros, se puso este martes el broche de oro a los festejos taurinos iniciados el pasado 15 de agosto, en una feria cargada de emoción y marcada por las despedidas del Capea y Javier Castaño.
Se lidiaron toros de Orive (1º, 2º y 3º), Puerto de San Lorenzo (4º) y La Ventana del Puerto (5º y 6º), siendo el tercero de Orive premiado con la vuelta al ruedo por su extraordinario juego.
En el plano artístico, Miguel Ángel Perera paseó una oreja en su primero y fue ovacionado en su segundo. Emilio de Justo se mostró rotundo, cortando dos orejas y una oreja, mientras que el salmantino Manuel Diosleguarde desató la locura en su tierra al cortar dos orejas a cada uno de sus toros.
La tarde concluyó con Emilio de Justo y Manuel Diosleguarde saliendo a hombros, en un cierre de feria que será recordado por el adiós de dos toreros muy queridos por la afición.
También te puede interesar
Lo último