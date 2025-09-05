Fallece Marce, uno de los transportistas salmantinos de ganado bravo más querido en el mundo del toro

El mundo taurino vuelve a estar de luto. En esta ocasión, no ha fallecido ningún ganadero ni tampoco ningún matador de toros, pero el campo bravo despide a Marcelino Martín, conocido como ‘Marce’, uno de los transportistas de ganado bravo más conocido en el mundo del toro y también uno de los más queridos entre los profesionales taurinos.

Era conocido por visitar y recoger reses en todas las casas ganaderas, no solo de la provincia, sino también de toda España. Marce se ha despedido este viernes 5 de septiembre, cuando solo quedaban tres días para una de sus citas favoritas de la feria, en el que siempre estaba con su distinguido camión de cajones marrón y verde, rotulado con su nombre 'Marce', al pie del cañón en La Glorieta para desenjaular algunas de las reses que iban a participar en la feria en el tradicional desenjaule del 8 de septiembre.

El cuerpo se encuentra descansando ya en el tanatorio San Carlos, mismo lugar donde este sábado a las 16:30 horas tendrá lugar una oración en su nombre y recuerdo a las 16:30 horas en la capilla.

Desde Salamanca24horas envíamos nuestras más sentidas condolencias a familiares y amigos.