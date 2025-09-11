Los Forcados Amadores de Coruche en Salamanca “en el aire”, a nueve días de su actuación, por una cuestión de Reglamento

El pasado 6 de agosto la empresa BMF, encargada de la gestión de la plaza de toros de La Glorieta, hizo oficiales los carteles de la Feria Taurina de la Virgen de la Vega 2025, donde anunciaba una novedad, la presencia de los tradicionales forcados portugueses, que actuarían el mismo día de la corrida de rejones del 20 de septiembre en el que están anunciados los rejoneadores Rui Fernandes, Diego Ventura y Guillermo Hermoso de Mendoza.

Los encargados de llevar a cabo este peculiar y llamativo espectáculo son los Forcados Amadores de Coruche, aunque a fecha de 11 de septiembre, cuando tan solo quedan nueve días para el día 20, este espectáculo se encuentra en el “aire”.

Cartel del día 20 de septiembre: corrida de rejones y actuación de los forcados | Empresa BMF Toros

El motivo por el que la actuación de lo forcados estaría muy cerca de tener que suspenderse está relacionado con el Reglamento Taurino. En la mañana de este jueves, desde la Junta de Castilla y León se ha informado de una puesta en contacto con la empresa BMF poniéndole en conocimiento que la actuación de los forcados no estaría permitida, admitiendo que “casi al 99%” no se podría llevar a cabo. Por ahora, la empresa no se ha pronunciado al respecto y estaría preparando alegaciones para intentar obtener la luz verde por parte de la Junta y que finalmente los Forcados Amadores de Coruche puedan actuar en La Glorieta el día 20.

El nuevo Reglamento Taurino de Castilla y León, cuyo borrador vio la luz el año pasado, y que sí introduciría, y por tanto permitiría la actuación de los forcados dentro de un festejo taurino, se encuentra en información pública, es decir que al no haberse aprobado todavía no permitiría por ley la celebración de este espectáculo.